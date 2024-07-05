藍控綁架議事人員　蘇巧慧曝議事規則：藍白別翹課就想綁架盡忠職守者

▲高金素梅與內政委員會主秘通話。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院內政委員會4日處理《選罷法》修正案，為阻止藍營修高罷免門檻，民進黨團占領主席台，召委高金素梅則宣布會議改至群賢樓101，內政委員會議事人員被鎖在原本會議室，藍委痛批，民進黨公然綁架、囚禁議事人員。對此，綠委蘇巧慧回擊，沒有常識，也要會看電視。藍白會騙人，國會頻道不會騙人。議事人員一直都盡忠職守，在他們上班的地方。

蘇巧慧指出，內政委員會主席高金素梅在下午2點20分，於委員會外的走廊，在沒有更換會議室的公文、沒有麥克風、沒有轉播、更沒有留下紀錄的方式，宣布要到別的地方開會。到了3點15分，又在沒有任何紀錄和轉播的情況下，宣布散會。

蘇巧慧直言，國民黨和民眾黨騙說，「民進黨把議事人員關在會議室裡」，這是錯誤的謠言。國民黨想要強迫議事人員離開他們依法工作的會議空間，這才是事實。從頭到尾內政委員會的轉播，都在同一間會議室裡，代表這裡才是正確的開會地點。因為主席從會議室外宣布的任何事項，都沒有留下紀錄，也於法無據。

蘇巧慧表示，既然會議地點沒有變更，也沒有散會，那麼立委們沒離開，議事人員更不可能離開翹班，藍白不要因為自己翹課，就想綁架盡忠職守的議事人員。

