下週內委會不排藍「提高罷免門檻」　許宇甄：有更多共識再排案

▲立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會召委高金素梅下周排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，但未將爭議較大的國民黨立委許宇甄提的「拉高罷免門檻」提案排入。對此，許宇甄表示，最近幾年，罷免案愈來愈頻繁，有心人為了私利，利用罷免進行政治報復，影響民主政治的運行，罷免門檻修正問題，俟有更多的共識後，未來再排案討論。

內政委員會今4日原排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，但民進黨立委一早占領主席台，造成議事無法進行，最終召委高金素梅宣布會議散會，下禮拜一會繼續排案。稍早，內政委員會立委們收到下週議程，其中將爭議較大的立委許宇甄的「拉高罷免門檻」提案拿掉，僅留原住民選舉相關法案，及綠委吳秉叡的加嚴罷免連署方式等提案。

許宇甄表示，《選罷法》罷免門檻修法，黨團早已決議沒有通過時間表，今日排案本就是要做討論，若無共識，可以續留委員會，沒有一定要在今天完成初審，民進黨反應過度，霸佔主席台、杯葛議事、限制議事人員人身自由，再度秀下限，使民主倒退，應該改名叫民進「擋」。

許宇甄提到，下周一高金召委沒有排審罷免門檻修正相關條文，希望民進黨不要再阻擋議事進行，好好坐下來討論，先處理連署造假、冒名等問題，可以比照《總統副總統選舉罷免法》規定，連署需附身分證影本，假冒者依偽造文書罪判刑，解決罷免連署亂象，以落實民主精神。

許宇甄強調，參與公聽會的專家學者有提到，現行罷免門檻過低已造成變相鼓勵罷免，與民主精神相違背，影響民主制度運作的穩定性。最近幾年，罷免案愈來愈頻繁，有心人為了私利，利用罷免進行政治報復，影響民主政治的運行，使社會長期處於紛擾之中，不利社會及人民的團結，確實有檢討的必要，罷免門檻修正問題，俟有更多的共識後，未來再排案討論。

