傅崐萁稱代表60%民意　黃捷酸「今日最好笑」：你敢講我還不敢聽

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立院國民黨團質疑「罷免門檻過低」，提出《選罷法》修正案，今（4日）內政委員會排審，但民進黨團佔領主席台抗議，讓會議無法開始。對此，民進黨立委黃捷表示，今天聽到最好笑的一句話，就是傅崐萁說「我們代表60%的民意」，你敢講我還不敢聽！既然如此，有60%何必急著修選罷法？她強調，這次修法必須擋下，民進黨要捍衛的，是還給人民最後能使用的武器，奉勸國民黨撤回選罷法。

黃捷於臉書表示，今天她聽到最好笑的一句話，就是傅崐萁說「我們代表60%的民意」，既然如此，請問國民黨為何不敢面對民意？有60%何必急著修選罷法？根本自我打臉。

黃捷說，提醒傅總召，這次連小弟黃國昌跟民眾黨都沒上車，連來開會都不敢，只敢派黨團助理來鬧場。各種民調都顯示，人民對藍白這幾個月，在國會的粗暴非常反感，傅崐萁還在幻想自己有60%民意，「你敢講我還不敢聽」！歡迎傅崐萁來高雄走走，看看民意如何。



黃捷認為，無論國民黨怎麼謾罵、呼喊，都不會得到社會的支持，原因很簡單，因為國民黨根本不曾尊重人民、謙卑面對民意，現在還敢修選罷法！

最後，黃捷強調，最扯的是，這個法案居然「適用謝國樑」！全黨救一人，有這麼急嗎？為何國民黨要此時竄改規則、愚弄人民？全台灣人民看得很清楚，這次修法必須擋下，民進黨要捍衛的，是還給人民最後能使用的武器，是合理的罷免權。她希望社會大眾一起關注，奉勸國民黨撤回選罷法！

▼立法院國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）