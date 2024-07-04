沒收討論、軟禁公務員、鎖住民主！　柯文哲斥：賴清德何時才住手？

▲民眾黨主席柯文哲 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨近日為「提高罷免門檻」，提出《選罷法》修正案，今（4日）內政委員會排審，民進黨一早霸占主席台阻止會議進行。對此，民眾黨主席柯文哲表示，今天，是台灣民主史上黑暗的一天，民進黨已經超越議事攻防的合理範圍，他們軟禁公務員、沒收討論、鎖住台灣的民主。柯說，民眾黨已經表態不贊成修法，若能表決，國民黨的版本就會「被否決」，這不是民進黨的主張嗎？請問，民進黨亂了一天，到底在亂什麼？民進黨與賴清德何時才會住手？

柯文哲於臉書指出，針對選罷法修正，藍綠白都有不同意見，兩黨都有提案，台灣民眾黨也要提出修正動議，三黨立委本應在民主殿堂好好討論。民眾黨也已經表態，針對「提高罷免門檻」的提案，民眾黨不會贊成，民眾黨的立法委員麥玉珍會投下關鍵的反對票。

柯文哲說，但民眾黨根本沒有機會投票，民進黨立委一早就霸占主席台，癱瘓議事，今日另外兩個委員會的輪值召委王定宇、鍾佳濱不主持他們負責的會議，反而跑來「內政委員會」。到了下午，內政委員會高金召委想變更到其他會議室開會，民進黨立委竟然關門關窗，阻止議事人員離開。

柯文哲批評，民進黨已經超越議事攻防的合理範圍，他們軟禁公務員、沒收討論、鎖住台灣的民主。其實，今日若能表決，國民黨要將選罷法門檻提高的修法就會「被否決」，這不是民進黨的主張嗎？請問，民進黨亂了一天，到底在亂什麼？

最後，柯文哲強調，賴清德台南市長主政時，台南市議會被廢。賴清德總統上任，立法院被廢，民進黨與賴清德還要繼續踐踏民主，何時才會住手？

▼柯文哲批評民進黨沒收議事、踐踏民主。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）