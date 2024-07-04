揭柯建銘曾說「該修選罷法了」　吳宗憲：政治不能只為民進黨好

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨近日為「提高罷免門檻」，提出《選罷法》修正案，今（4日）內政委員會排審，民進黨大力抨擊，霸占主席台阻止會議進行。對此，國民黨立委吳宗憲表示，這就是所謂民主？民進黨哪想討論，要的只是「多數聽少數」。他指出，民進黨團總召柯建銘2022年發文才稱「選罷法是時候該修了」，更點名朱立倫想法，現在是忘了還是故意進行「政治鬥爭」？政治絕不能這樣，僅只為「讓民進黨更好」。

吳宗憲於臉書表示，神也是你，鬼也是你！民進黨是一個極其矛盾與衝突的黨，早上堅持；下午就變反對，這個急轉的功力，沒有一個政黨追得上。

吳宗憲表示，先前「國會改革」，吵著沒有審查就沒民主，哪怕排了1場專報、2場審查會、3場公聽會、4場朝野協商。如今要討論「選舉罷免制度」，在開完公聽會後，反而就霸占主席台，連給予討論的空間都不肯，就是要霸占，這就是所謂的民主？證明了國民黨先前固守主席台是對的，民進黨哪想討論，要的是「多數要聽少數」而已。

吳宗憲指出，選罷法的修正，民進黨難道又忘了2022年的態度？柯建民總召，曾經寫過臉書提到，「我們更應該思考的是，整個罷免制度，重新檢討的時刻已經到了」、「走過激情，才有冷靜、沉澱與反思，選罷法是時候該修了吧！朱立倫主席，你以為如何？」等論述。

▼柯建銘過去貼文曾支持修改「選罷法」。（圖／翻攝自Facebook／柯建銘，點圖放大）

吳宗憲認為，其實，還有更多民進黨立委在2022年提出，要重新修正罷免的門檻制度，難道民進黨是忘了還是故意又要進行「政治鬥爭」，之後再說來改？政治絕不能這樣設計，僅只為了「讓民進黨更好」。

吳宗憲呼籲柯總召，回想起2年前的呼喊，請提出釋憲，或主動修改選罷法，再套用柯總召這篇臉書的話，「我常常在講，每一個人都在寫歷史，而每一個政治人物都要對自己曾經的主張負責，歷史是這樣走過的」

最後，吳宗憲拿過去柯建銘論述反問，走過激情，才有冷靜、沉澱與反思，選罷法是時候該修了吧！柯總召，你以為如何？

▼民進黨總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）