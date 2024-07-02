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雞蛋滯銷「蛋商冰箱大爆滿」　業者揭全台庫存至少4800萬顆

▲雞蛋,蛋價。（圖／記者楊惠琪攝）

▲近期國內雞蛋生產過剩，蛋價崩盤。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內近期雞蛋消費市場低迷，因產地產量大增，市場供需失衡，2個月來6度調降，蛋價大降14元，目前產地價每斤只剩25.5元、批發價35元。因天氣持續高溫，又正值放暑假營養午餐停供，蛋商指出，各地蛋行冰箱都塞滿雞蛋，全台庫存至少超過2天、約24萬箱（約4800萬顆），根本賣不動，只能呼籲產地加速減產。

台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，雖然產地已展開寡產老母雞淘汰作業，但減產速度趕不上生產過剩幅度，市場仍是供過於求，考量已經連續多周調降，本周蛋價暫不變動，後續將再觀察產銷狀況決定。

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劉威志指出，目前雞蛋每日生產過剩30萬顆，每日累積下來，已經讓全台蛋商冰箱雞蛋塞滿滿，後續只能等供需回穩，賣給加工業者使用。目前雞蛋公告批發價每斤35元，但囤蛋實在太多，業者為了減輕庫存壓力，早就以低於行情價降價求售，市場上出現每斤不到30元的低價，不僅蛋農血本無歸，蛋商也賠錢賣蛋，因為產地生產源頭失控，導致蛋農、蛋商雙輸的情況，只能呼籲蛋農加速減產。

劉威志說，預估蛋價要到9月開學後才會慢慢回穩，雞蛋批發價可望回到每斤約40元的合理價位，預期今年冬季不會缺蛋，因此蛋價不會動輒飆到每斤50元以上的高價。

根據農業部本周最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞約3534萬隻，雞蛋每日生產量12萬1500箱（每箱約200顆），超過國人每日12萬箱需求，每日仍生產過剩30萬顆。

台灣蛋雞事業產銷督導委員會內部報告指出，全台各分區生產動態「產量充裕」，蛋商銷售動態「市況稍弱」。委員會也再度示警，雖然近期中南部產區產蛋率有下降趨勢，但對市場消費影響有限，呼籲各產區加速淘汰寡產老雞、延後進雞作業，並留意雞舍降溫操作，以免增加不必要的損失。

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