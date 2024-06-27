瞄準超思雞蛋案！　傅崐萁：速成立調查小組查綠8年弊案

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國會改革法案26日生效，國民黨團今（27日）召開黨團大會，針對後續將啟動的調查權、聽證權，討論出初步成立的調查小組，據了解，國民黨團目前聚焦「超思雞蛋案」。總召傅崐萁受訪時表示，未來需要｢全民當柯南」，只要發現國家政府有官商勾結或任何弊案，歡迎大家站出來。至於何時將成立調查小組？傅崐萁回「馬上」。

傅崐萁表示，此次修法過後，立法院該具備的調查權、聽證權已經在昨天正式上路，未來需要全民當偵探，只要發現政府有官商勾結等弊案，國民黨都非常歡迎大家一起站出來，勇於守護人民的權益，因為所有同胞、納稅人繳的稅金，到底錢進了誰的口袋，希望大家共同來關心。

傅崐萁說，過去8年弊案實在太多，族繁不及備載，短時間要關注在幾個案子，會盡快來做決定，基本上不管是雞蛋、爐渣、光電、風電的弊案，或是媒體弊案，黨團成員大家發言非常踴躍，也接到很多檢舉，會在最短時間成立調查委員會，還有調查小組盡快進行。

媒體問到，首波調查委員會、調查小組的設立，會不會以進口雞蛋案、鏡電視申設案為主？傅崐萁表示，還有很多案子都還在了解，包括光電、風電等，畢竟過去民進黨高層的要員，做過太多不該做的事情，現在陸續有深喉嚨都出來了，他們會積極地來查辦。

