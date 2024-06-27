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美廉社「茶葉蛋8元、盒蛋便宜2元」！周末加碼拿鐵「買1送1」

▲▼美廉社茶葉蛋優惠，挑戰通路最低價，6月28日起～7月9日「2顆16元」，還有周末促銷咖啡買1送1。（圖／業者提供）

▲美廉社推出茶葉蛋優惠，6月28日～7月9日「2顆16元」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

國內蛋價持續降價，繼超商推出茶葉蛋優惠後，巷口超市美廉社也宣布6月28日～7月9日蛋類促銷，茶葉蛋原價每顆10元，如今特價「2顆16元」，等於一顆8元，挑戰通路最便宜。另外自有品牌Simple Life洗選盒蛋，每盒10入，較上周降價2元，特價47元。

▲▼美廉社茶葉蛋優惠，挑戰通路最低價，6月28日起～7月9日「2顆16元」，還有周末促銷咖啡買1送1。（圖／業者提供）

▲美廉社Simple Life洗選盒蛋，較上周降價2元，特價47元。（圖／業者提供）

美廉社除了推出蛋類促銷，還有周末咖啡優惠，6月28日～6月30日限時3天，大杯經典拿鐵「買1送1」（原價55元），自備環保杯再省5元。

▲▼美廉社茶葉蛋優惠，挑戰通路最低價，6月28日起～7月9日「2顆16元」，還有周末促銷咖啡買1送1。（圖／業者提供）

▲美廉社周末促銷拿鐵「買1送1」。（圖／業者提供）

周末促銷還有「寶礦力水得」580ml，任2瓶39元（市價29元/瓶）、「御茶園每朝健康」650ml任2瓶49元（市價35元/瓶）、「Simple Life廚房紙巾」每串6捲69元（市價99元/串）、「ESP北歐中淺烘培綜合咖啡豆」454g 每包99元（市價299元/包），可趁優惠搶購囤一波！

▲▼美廉社茶葉蛋優惠，挑戰通路最低價，6月28日起～7月9日「2顆16元」，還有周末促銷咖啡買1送1。（圖／業者提供）

▲美廉社6月28日～6月30日限時3天周末促銷。（圖／業者提供）

●超商茶葉蛋優惠

便利超商也推出茶葉蛋優惠！全家會員APP「隨買跨店取」即日起至7月5日，茶葉蛋「10入99元」特惠價，等於單顆只要9.9元，每日每位會員限購2組，兌換期限至今年9月30日，數量有限，售完為止。

▲全家便利商店也推出茶葉蛋優惠搶客。（圖／全家提供）

而全家實體門市則加碼在7月1日～7月3日、7月8日～7月10日祭出茶葉蛋優惠，茶葉蛋原價單顆13元，活動期間買1顆茶葉蛋「再+7元就多1顆」，等於一次買2顆只要20元（原價26元），現省6元。

萊爾富也自即日起～7月23日推出茶葉蛋優惠，原價單顆13元，活動期間直接特價「單顆9元」；另外萊爾富「來送禮」也推出10顆茶葉蛋特價88元，等於單顆只要8.8元。

OK mart 也推出雲端優惠，團購30顆茶葉蛋318元、50顆茶葉蛋500元，可全台兌換或贈送親友。7-11茶葉蛋則維持每顆10元，業者表示，以穩定價格滿足消費者需求。

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