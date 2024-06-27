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全聯祭出「茶葉蛋7元」通路最便宜！限時10天省一波

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯因應蛋價調降，也推出限時茶葉蛋優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

因應蛋價調降，全聯福利中心也宣布在6月28日～7月7日茶葉蛋特價「每顆7元」，是目前全台通路最低價，在全台58家販售茶葉蛋門市優惠。另稍早巷口超市美廉社也宣布蛋類促銷，茶葉蛋特價「2顆16元」，等於一顆8元，「洗選盒蛋」也降價2元，每盒10入特價47元。

▲▼全聯茶葉蛋優惠。（圖／業者提供）

▲全聯推出茶葉蛋優惠。（圖／業者提供）

全聯表示，茶葉蛋單顆原價12元，長期特賣每顆9元，受到消費者歡迎。因應近期蛋價調整，為幫大眾省荷包，也特別在6月28日～7月7日於全台58家販售茶葉蛋門市，祭出「單顆7元」全台通路最低價，現省一波！

●美廉社茶葉蛋優惠

巷口超市美廉社稍早也宣布，6月28日～7月9日蛋類促銷，茶葉蛋原價每顆10元，特價「2顆16元」，等於一顆8元。另外自有品牌「Simple Life洗選盒蛋」每盒10入，較上周降價2元，特價47元。

▲美廉社推出茶葉蛋優惠，6月28日～7月9日「2顆16元」。（圖／業者提供）

●全家便利商店茶葉蛋優惠

便利超商也推出茶葉蛋優惠！全家會員APP「隨買跨店取」即日起至7月5日，茶葉蛋「10入99元」特惠價，等於單顆只要9.9元，每日每位會員限購2組，兌換期限至今年9月30日，數量有限，售完為止。

而全家實體門市則加碼在7月1日～7月3日、7月8日～7月10日祭出茶葉蛋優惠，茶葉蛋原價單顆13元，活動期間買1顆茶葉蛋「再+7元就多1顆」，等於一次買2顆只要20元（原價26元），現省6元。

▲全家便利商店也推出茶葉蛋優惠搶客。（圖／全家提供）

●萊爾富茶葉蛋優惠

萊爾富也自即日起～7月23日推出茶葉蛋優惠，原價單顆13元，活動期間直接特價「單顆9元」；另外萊爾富「來送禮」也推出10顆茶葉蛋特價88元，等於單顆只要8.8元。

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