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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

超思雞蛋疑點重重！　洪孟楷：國民黨團將成立調查小組查到底

▲▼國民黨立法院黨團召開 住宅區自願斷電方案啟動 搶電共和國正式成立 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團今日中午將召開黨團大會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國會改革法案26日正式生效，國民黨團今（27日）中午召開黨團大會，針對後續將啟動的調查權、聽證權，討論初步成立調查小組，書記長洪孟楷今在黨團大會前受訪表示，超思雞蛋弊案是目前國民黨討論的議題之首，檢調經過9個月沒消息，國民黨團智庫整理16大項疑點，待中午黨團大會討論後與民眾黨溝通。

國會改革法案昨生效，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨召集黨團幹部討論後續啟動調查權、聽證權，初步鎖定「超思雞蛋案」、「NCC鏡電視案」等成立調查小組，待今日中午黨團大會拍板定案。

洪孟楷說，超思雞蛋案國民黨從去年就有先踢爆、追查，當時超思用50萬資本額領到5.7億的補助款，但到最後有5000多萬顆的過期進口蛋，時任農業部部長陳吉仲請辭，還被慰留，到現在還爆發出簽約、拿到許可、到最後付款公司是不同公司，一年多過去，現在超思爭議卻沒有進度，真相為何，「這不是發國難財，什麼才是？」

洪孟楷說，國人因為雞蛋荒找不到可以用的雞蛋，但還有人可以上下其手、上下獲利，真的是大發國難財，因此國民黨團智庫也整理16大項疑點，包括，委外必要性、嚴選倉庫、超思資格、合理報價、財務爭議、巴西禽流感等相關議題。

洪孟楷說，等等中午國民黨會該黨團大會，針對國人關心的後續將啟動調查小組，超思雞蛋案確實是關心的議題之首，國民黨會有結論到底有什麼弊案會成立調查小組，超思雞蛋一定是其中一個，既然檢調9個月沒有相關進度，有什麼窒礙難行地方，也會通過調查小組釐清相關事證。

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