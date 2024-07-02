納坦雅胡：消滅哈瑪斯行動「接近尾聲」　拉法攻勢有重大進展

▲ 納坦雅胡誓言全面殲滅哈瑪斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）聲稱，以軍消滅加薩走廊哈瑪斯武裝勢力的行動「已接近尾聲」。但他先前也強調，這並不代表將結束戰爭。

根據CNN，納坦雅胡1日向該國知名安全智庫「國家安全學院」（National Security College）國內外軍官透露，「我昨天視察加薩師（Gaza Division）回來，看到在拉法的戰鬥取得相當大的進展，我們將繼續打擊他們的餘黨。」

他也重申，以色列將在對哈瑪斯的戰爭中實現目標，也就是將人質從加薩救出，摧毀哈瑪斯軍事及治理能力，確保加薩不對以色列構成威脅，並讓流離失所的以色列人安全返回在南部及北部的家園。

今年5月對加薩南部拉法發動軍事行動以前，納坦雅胡聲稱，拉法是哈瑪斯最後一處據點。他6月23日也曾指出，與哈瑪斯在加薩的「激戰階段」即將結束，未來重點可能轉移至北部以黎邊境。

他當時強調，「這並不代表戰爭即將結束，但現階段的戰鬥會在拉法結束，我是說真的。」

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部，造成至少1200人死亡及逾250人被綁。以色列隨後對加薩發動軍事進攻，哈瑪斯統治的加薩衛生部統計，以軍攻勢至今造成3萬7718名巴勒斯坦人死亡，8萬6377人受傷。