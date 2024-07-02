即時全球打擊！美軍試射「遠程高超音速飛彈」　可達2775公里

▲高超音速導彈。（圖／美國國防部）

記者黃聖庭／綜合報導

美國海軍與陸軍近日在夏威夷太平洋導彈試驗場完成一次高超音速導彈全程飛行測試，提供「即時全球打擊」（CPS）和「遠程高超音速武器」（LRHW）全面性能的數據。

美軍表示，此次測驗象徵國家能力發展的重要里程碑，通過海、陸軍共同努力，使用新設備建立防禦系統，確保應對任何潛在對手時保持優勢。

遠程高超音速武器為地對地導彈，彈體由洛克希德馬丁和諾普公司，去年交付美國陸軍使用，海軍也有艦載、潛射型，射程最遠可達2775公里。

