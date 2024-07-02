警告北韓！南韓「時隔6年」恢復邊境砲擊訓練　動員K-9自走砲

▲南韓K9自走砲2022年8月美韓聯合軍演時出現在坡州陣地。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）今年5月底以來數度空飄穢物氣球、透過電波攻擊干擾海上GPS系統、試射彈道飛彈和軍事偵察衛星等行動以後，南韓決定全面終止《九一九南北軍事協議》，自從6月底重啟海上K-9自走砲射擊訓練以後，如今南韓軍方又決定恢復軍事分界線附近的砲擊訓練。

根據《韓聯社》，南韓軍方今（2）日表示，該日上午將在京畿道、江原道的前線射擊場動員K-9自走砲進行砲擊訓練，這些射擊場均位於軍事分界線（MDL）以南5公里內，自從2018年文在寅政府和北韓最高領導人金正恩簽署「九一九軍事協議」以後，便無法在邊境附近實施砲擊訓練，時隔6年，軍方終於重啟邊境上的砲擊訓練。

依據《九一九軍事協議》的規定，南北韓雙方皆無法在距離軍事分界線5公里以內實施任何砲擊或連隊級以上的野外機動訓練，但隨著北韓單方面終止協議內容，並從今年5月底向南韓空飄穢物氣球、干擾西海（黃海）海上GPS系統、發射彈道飛彈等，南韓遂於6月4日全面終止《九一九軍事協議》。

南韓軍方6月26日重啟延坪島、白翎島等西北諸島的K-9自走砲例行海上射擊訓練，並於今（2）日重啟軍事分界線附近的砲擊訓練，等於是鄭重警告平壤當局切勿輕舉妄動。