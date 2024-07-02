彭博：俄羅斯「基洛級潛艦」2度進入愛爾蘭海

▲俄羅斯海軍基洛級（Kilo-class）潛艇「科爾皮諾」（Kolpino）在克里米亞黑海港口的海軍日閱兵中航行。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

外媒消息指出，自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，俄羅斯攻擊潛艦已兩次在愛爾蘭海（Irish Sea）附近執行任務，有3位知情人士透露，俄攻擊潛艦首次部署是在約18個月前，第二次則是近期。

根據《彭博社》報導，有3位知情人士透露，俄羅斯攻擊潛艦首次部署發生在大約18個月前，當時一艘俄羅斯基洛級（Kilo-class）潛艇靠近愛爾蘭海；第二次則是近期發生。

報導指出，這些潛艇的行動範圍超出了英國官員先前的觀察，其中2名知情人士指出，美國官員也了解這些潛艇的行動。針對此事，俄羅斯和愛爾蘭的國防部、英國外交部和白宮尚未立即回應路透社的置評請求。

基洛級潛艇是柴油電力攻擊潛艇，能夠發射俄羅斯的口徑巡航導彈（Kalibr cruise missiles）、魚雷和海軍水雷。

俄羅斯原計畫2022年2月在愛爾蘭西南240公里的國際水域進行軍演，該處亦是愛爾蘭的專屬經濟區（EEZ）內。當時愛爾蘭外長柯伏尼（Simon Coveney）指出，莫斯科選擇在歐盟西部邊界進行軍演，愛爾蘭並不歡迎這個舉動。

俄羅斯駐愛爾蘭大使館隨後稱，莫斯科考慮到愛爾蘭漁民的捕漁活動，因此決定釋出善意，將演習地點改至愛爾蘭專屬經濟區外。