以色列「放狗」攻擊！　希法醫院院長控：每天受酷刑

▲希法醫院（al-Shifa hospital）院長薩爾米亞（Mohammad Abu Salmiya）獲釋。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列6月30日釋放55名巴勒斯坦人返回加薩，其中包括加薩最大醫院希法醫院（al-Shifa hospital）院長薩爾米亞（Mohammad Abu Salmiya）。薩爾米亞獲釋後指控，他被拘留期間幾乎每天都受到酷刑虐待，以軍甚至還會放狗攻擊。

根據《衛報》報導，薩爾米亞自去年11月在醫院內被捕以來，都沒有受到正式指控，他表示自己和其他人被以色列拘留期間，幾乎每天都遭遇酷刑，包括用棍棒毆打、放狗攻擊、剝奪食物與藥物，還有身體和心理上的羞辱。

薩爾米亞表示，就連醫療人員都一起參與了虐待酷刑，有些巴勒斯坦人因惡劣的醫療環境而被迫截肢，「這違反了所有法律。」

《衛報》指出，儘管無法獨立確認這些指控，但與其他被以色列拘留的巴勒斯坦人的描述相符；以色列監獄管理局尚未對此立即回應，但此前曾多次否認類似指控。

以色列6月30日釋放55名巴勒斯坦人後，引發該國政治高層不滿，最高官員否認事先知情。國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）指出，釋放薩爾米亞是安全疏忽，並將責任歸咎於國防部；在野領袖拉皮德（Yair Lapid）則稱，釋放薩爾米亞是政府「無法無天和功能失調」的另一個跡象。

以色列國家安全局（簡稱辛貝特，Shin Bet）表示，他們是與以色列軍方共同決定釋放囚犯以增加拘留中心的空間，並強調他們反對釋放參與攻擊以色列平民的恐怖分子，因此決定釋放一些威脅較小的囚犯。