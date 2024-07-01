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麥寮鄉長許忠富體恤基層　全鄉218鄰長獲千元津貼

▲麥寮鄉長許忠富宣布，鄉公所將自籌經費針對鄉內218位「鄰長」每月發放1000元津貼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麥寮鄉長許忠富宣布，鄉公所將自籌經費針對鄉內218位「鄰長」每月發放1000元津貼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣麥寮鄉除每位鄉民每年都能領到7200元台塑敦親睦鄰基金等福利外，今（1）日鄉長許忠富宣布，鄉公所將自籌經費，針對鄉內218位「鄰長」每月發放1000元津貼，讓鄰長們直呼是「意外的收穫」，也有鄰長笑說「可以再增加」，而麥寮鄉長許忠富則回應，將視物價調整。

麥寮鄉目前福利除了每位鄉民每年可領7200元台塑敦親睦基金，鄉內國中小營養午餐免費、鄉內國高中生搭乘鄉內交通車免費、鄉民喪葬補助每案2萬、新生兒禮金3萬元，甚至鄉民意外傷害保險、敬老金、共餐計畫等皆有補助，今麥寮鄉長許忠富宣布，正式發送鄰長服務津貼政策。

麥寮鄉長許忠富表示，全鄉有13村共218鄰，屬雲林縣人口第三高鄉鎮，公事業務也較繁忙。因體恤基層鄰長無私協助，公所自編預算，每半年發送6000元津貼，7、12月各發一次到鄰長帳戶，預計每年支出超過261萬，可是率先全縣鄉鎮實施。

麥津村1鄰長許梨珍說，不管有無津貼都還是會服務，很開心鄉長能看到小小鄰長的辛勞；興華村16鄰長周中庸表示，最近才接鄰長職務想不到就搭上「福利列車」，令人欣喜；興華村6鄰長陳得淵笑著說，希望可以再加碼增加津貼。

麥寮鄉長許忠富強調，鄉公所每年自有財源加台塑麥電促協金大約10億元左右，對於民眾的意見也會重視。而隨著物價上揚，未來不排除將鄰長津貼調整，符合需求。

►聽Podcast #我在案發現場

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