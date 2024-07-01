北港區聯合服務處揭牌　立委張嘉郡、丁學忠讓雲林加速前進

▲立法委員張嘉郡、丁學忠日成立北港區聯合服務處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員張嘉郡、丁學忠昨（30）日成立北港區聯合服務處，張嘉郡立委、丁學忠立委均表示，他們自2月上任之後，兢兢業業馬不停蹄為鄉親發聲，為雲林爭取各項建設與經費，希望在最短的時間，將縣府部分重大施政卡關的情況彌補起來，讓雲林加速前進。

立委張嘉郡表示，張麗善縣長規劃推動10大產業園區，兼顧包括北港、虎尾、台西、斗南、西螺與斗六等各區域發展，讓雲林縣不止有農業，還有產業，成為農工商高科技並進的城鄉，讓優秀的雲林子弟能夠留在雲林工作生活，照顧父母，這是鄉親共同期望，她與丁學忠立委全力配合張麗善縣施政願景，中央、地方團結一致讓雲林向上提升，大步向前。

▲立法委員張嘉郡與丁學忠立委全力配合張麗善縣施政願景，中央、地方團結一致讓雲林向上提升，大步向前。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

立委丁學忠指出，國土規劃法明年上路，雲林縣被圈了8萬8千多公頃農地，全國最多。這項政策一旦上路，5年才能檢討變更一次，限縮雲林人財產自由權，更限制雲林未來多元發展機會，對雲林非常不公平，大家一定要將地方心聲與不滿傳達出去，他們兩人也會全力爭取保障農民權益，及雲林縣發展的機會。

張嘉郡指出，國會改革對台灣發展非常重要，能夠杜絕行政院私相授受，及不顧人民權益施政，同時讓超思進口雞蛋、快篩進口等弊端浮出檯面，讓人民了解真相，民進黨千方百計阻撓國會改革，不過她與丁學忠並沒有讓雲林人漏氣，分進合擊讓法案順利通過，讓台灣政治更清明。

丁學忠強調，將與張嘉郡委員會在立法院為民眾發聲，為雲林爭取經費與重大建設，也希望鄉親繼續當後盾，為其加油打氣，讓他們更有底氣為雲林打拚，團結力量讓雲林變的不一樣。

▲丁學忠強調，將與張嘉郡委員會在立法院為民眾發聲，為雲林爭取經費與重大建設，也希望鄉親繼續當後盾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）