雲林建築板模暫置場大火！100平方米遭噬　50警義消搶救

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮公館里一處建築板模暫置場今（1）日中午突傳火警，高溫加上風勢讓大火一發不可收拾，雲林縣消防局獲報派遣5個消防分隊支援搶救，現場燃燒上百平方公尺，火勢在14時許撲滅，幸無人傷亡，災損與火警發生原因尚待進一步釐清。

▲建築板模暫置場今日中午突傳火警，高溫加上風勢讓大火一發不可收拾，雲林縣消防局獲報派遣5個消防分隊支援搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺鎮公館橋附近一處土木包工業的空地放置大量木造板模，12時54分不明原因起火燃燒，濃厚黑煙直竄天際，火勢相當猛烈，警消派遣西螺、虎尾、二崙、莿桐分隊及第二大隊車組前往搶救，總計出動各式消防車輛14部、警義消人員50多人，由第二大隊大隊長沈俊興指揮。

▲火勢相當猛烈，警消派遣總計出動各式消防車輛14部、警義消人員50多人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

火警發生當下現場無人，警消通知業者前來開門滅火，一名休假的員工趕到現場開啟大門讓消防人員進入搶救，業者隨後也趕到現場，並表示，不清楚為何會起火。第二大隊大隊長沈俊興表示，第一時間發現火勢猛烈隨即加派支援，現場燃燒以板模為主其他包含建築建材及一輛工程貨車，燃燒面積大約100平方公尺，詳細發生原因尚待火調人員近一步釐清。

濃厚黑煙直竄天際，數十公里外鄉鎮仍清晰可見，雲林縣環保局表示，等待火災調查結果出爐，如有管理不善導致禍災發生，將依法開罰。

▲現場燃燒以板模為主其他包含建築建材及一輛工程貨車，燃燒面積大約100平方公尺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）