　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2024新北聯合婚禮首度移師室內　送金鍊、抽金戒限量100對報名開跑

▲2024新北聯合婚禮將首度移師室內舉行，參加新人可獲得金項鍊，還有機會抽中金對戒及家電，限量100對報名開跑。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／新北報導

「我愛你～」小花童唱唱跳跳，用軟萌奶音傳情，為即將於9月28日浪漫登場的2024新北市聯合婚禮「幸福相伴 情定今生」揭開序幕，今年首度移師室內宴會廳舉行，希望讓新人的婚禮在更舒適的環境中完成。

▲業配2024新北市聯合婚禮。（圖／記者謝婷婷攝）

▲2024新北市聯合婚禮報名開跑。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

新北市副市長劉和然說：「我們有一段時間都往戶外的方式去辦理，這一次把它改回室內來到新莊典華，當天還準備了50份現場禮，最大獎是金對戒，有兩份的對戒，還有很多電器用品，包括65吋電視等，我們希望藉由集團結婚，讓這100對新人一起跟所有新北市的鄉親們宣布『我們結婚了！我們要共築新的未來跟家庭』。」

▲業配2024新北市聯合婚禮。（圖／記者謝婷婷攝）

▲今年聯合婚禮將邀請100對新人穿著中西婚紗禮服。

活動當天將邀請100對新人穿著中西婚紗禮服，以金飾項鍊作為專屬2人的定情信物，象徵新人百年好合、金幸福、金美滿。凡參加的新人都可獲得囍事禮盒手工喜餅、蜜月好禮飯店住宿券、成家電器禮3選1、愛情佳釀禮鶯歌特色梅酒、幸福時刻禮客製隨身碟等，價值近2萬元的十大紀念好禮。

▲業配2024新北市聯合婚禮。（圖／記者謝婷婷攝）

▲參加新人皆可獲得價值近2萬元的十大好禮。

新北市為鼓勵婚育，除了以不同巧思來設計婚禮，為新人留下美好回憶，也提供有系統且持續性的養育資源，減輕家庭負擔。劉和然指出：「在集團結婚過後，懷孕時就有好孕專車，明年起更提高生育獎勵金發放金額，從原本的第一胎2萬、第二胎2萬、第三胎3萬，市長加碼到3萬、4萬、5萬，包括第四胎以後，都是用5萬的方式來補助；第二，我們廣設公共托育中心、公共化幼兒園，把相關的幼教體制、初等教育等辦理好，希望讓年輕朋友敢結婚敢生小孩。」

▲業配2024新北市聯合婚禮。（圖／記者謝婷婷攝）

▲參加新北單身聯誼而修成正果的趙先生與張小姐受邀擔任聯合婚禮宣傳大使。

新北市每年也會舉辦多場主題式單身聯誼，今年更規劃全國首創的婚育措施，讓配對成功並且修成正果的新人，免抽籤直接參加聯合婚禮，受邀擔任宣傳大使的準新人趙先生與張小姐，便是循此模式錄取。「心情其實蠻愉快的，因為我也沒有想到我會在新北市聯誼認識了我先生，主要是聯誼成功之後，應該是說男方這邊也很主動，其實都是要主動的去約女生，多次找她出去玩玩，藉由這個機會可以拉近彼此，更談到彼此的內心。」張小姐說。

▲業配2024新北市聯合婚禮。（圖／記者謝婷婷攝）

▲正取新人還有機會抽中金對戒及家電等多項大獎。

2024新北聯合婚禮限量百對報名開跑，即日起至7月7日下午5時止，採線上報名，設籍或就業於新北市的未婚男女皆可參加。正取新人皆可獲得「新人十大好禮」，婚禮當天再抽總市價近70萬元、中獎率高達5成的「幸福抽獎禮」，一年內懷孕者再送「好孕彌月禮盒」。此外，備取新人也有機會於活動後抽中十大好禮及星巴克咖啡兌換券，用滿滿的祝福讓新人幸福感爆表。

▲2024新北聯合婚禮限量百對報名開始。（圖／新北市政府提供）

新北市政府民政局 廣告

ET快訊
保時捷停路邊也被撞　2人棄車落跑！全被錄下
廁所爆裂「堵到1男1女」　現場照曝！全場急：女生屁股還好嗎
校園巨大榕樹倒塌！　女騎士遭壓命危
快訊／大雷雨襲2縣市！　嚴防雷擊淹水
大安森林公園遛狗！毛孩「疑吃不明物」死亡　動保處要查了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2024新北聯合婚禮首度移師室內　送金鍊、抽金戒限量100對報名開跑

她好奇「常用LINE是老人的代表嗎？」　一票搖頭：為啥不用了

廁所爆裂「堵到1男1女」　現場照曝光！全場急問：女生屁股還好嗎

快訊／大雷雨往北游擊襲2縣市　嚴防雷擊淹水

14:39台灣東北部海域規模5.4地震　5縣市有感「最大震度2級」

快訊／國家警報大響！大雷雨襲1地　警戒區出爐

快訊／午後雨彈開轟「10縣市大雨特報」　

為了工作「願花多少時間通勤？」　 網曝極限：上班才有儀式感

秘魯強震威力32顆原子彈！專家示警「全球強震數偏少」留意規模8↑

淡江大橋拚2025年完工　李孟諺點出4大意義：成台灣門戶

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

林柏宏撩妹自己羞到自動登出XD　No.1男神「晶亮」電力已被融化

自爆老婆不倫分局長 花蓮議員被妻斬手｜20240628 ET午間新聞

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

2024新北聯合婚禮首度移師室內　送金鍊、抽金戒限量100對報名開跑

她好奇「常用LINE是老人的代表嗎？」　一票搖頭：為啥不用了

廁所爆裂「堵到1男1女」　現場照曝光！全場急問：女生屁股還好嗎

快訊／大雷雨往北游擊襲2縣市　嚴防雷擊淹水

14:39台灣東北部海域規模5.4地震　5縣市有感「最大震度2級」

快訊／國家警報大響！大雷雨襲1地　警戒區出爐

快訊／午後雨彈開轟「10縣市大雨特報」　

為了工作「願花多少時間通勤？」　 網曝極限：上班才有儀式感

秘魯強震威力32顆原子彈！專家示警「全球強震數偏少」留意規模8↑

淡江大橋拚2025年完工　李孟諺點出4大意義：成台灣門戶

「我不想我的國家淪戰場」　菲協會主席參加北京論壇痛哭

陳聖平最快下周五大巨蛋亮相　高塩將樹7月初體檢

1天萬人點閱！花蓮紅面鴨、縣鳥朱鸝挑戰16蹲　19珍珠景點曝光

快訊／台南學甲灌溉溝渠男子落水　搶救上岸人已死亡

5月全台交易量創29個月新高　信義：全年挑戰11年新高

彰化秀水尋狗懸賞！飼主3萬元協尋米克斯　盼「豬仔」快回家

花蓮購物節聯名行銷！玩「海」加碼抽好禮　7月起聯名再優惠

同步遙控2喵喵製毒廠！製毒祖師爺判刑10年　製海量毒品市值10億

2024新北聯合婚禮首度移師室內　送金鍊、抽金戒限量100對報名開跑

她好奇「常用LINE是老人的代表嗎？」　一票搖頭：為啥不用了

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」！下一幕傻眼了

OL「無罩通勤」2分鐘片爆紅　累積5.4萬觀看

海峽出現「弧狀雲線」　鄭明典示警：今晚影響台灣西南部

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

越南娶妻被酸「人口買賣」　18歲新娘發聲

吃豆腐「可改善脂肪肝」！醫曝3大功效

一票妹子不知道！生理期「手搖飲每月1杯免費」

惡魔盾還原爆單經過：每年捐100萬給法扶

改當冷氣學徒　見一幕驚：需要這麼拚？

14:39東北部海域規模5.4地震　5縣市有感

午後雷陣雨「明天最猛烈」　高溫飆37度

日本遊玩「便民1裝置」妹子慘發炎！苦主+1不敢用

快訊／午後雨彈開轟「10縣市大雨特報」　

更多熱門

相關新聞

瑀熙甜蜜揭曉寶寶性別！　切開蛋糕「真實表情」全被拍

瑀熙甜蜜揭曉寶寶性別！　切開蛋糕「真實表情」全被拍

網紅瑀熙在愚人節前夕宣布和圈外男友結婚，平時會在社群紀錄日常的她，在本月初驚喜拍片公開懷孕的喜訊，讓不少喜愛她的粉絲感到又驚又喜，同時也紛紛猜測寶寶的性別。為此，她今（28）日也親自解答了。

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

7成5市民不知明年辦世壯運　蔣萬安、侯友宜要拚4萬人來台

7成5市民不知明年辦世壯運　蔣萬安、侯友宜要拚4萬人來台

赴陸旅遊升橙色警示　蔣萬安：要保護國人應溝通而非加劇衝突

赴陸旅遊升橙色警示　蔣萬安：要保護國人應溝通而非加劇衝突

謝和弦離婚官司入高中考題　老婆納悶發聲：不要入戲太深！

謝和弦離婚官司入高中考題　老婆納悶發聲：不要入戲太深！

關鍵字：

新北市聯合婚禮民政局婚育補助生育獎勵金福利結婚生小孩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　

聖母峰冰雪融了「屍體露出來」

歐陽妮妮無名指婚戒超大顆！　甜吻張書豪

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」！下一幕傻眼了

高雄女監「抗議移監」暴動被噴辣椒水　一票人春光外洩

OL「無罩通勤」2分鐘片爆紅　累積5.4萬觀看

海峽出現「弧狀雲線」　鄭明典示警：今晚影響台灣西南部

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽

大蛇丸「激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

流標10次！　苓雅區透天法拍底價只剩318萬

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

越南娶妻被酸「人口買賣」　18歲新娘發聲

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面