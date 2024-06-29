2024新北聯合婚禮首度移師室內　送金鍊、抽金戒限量100對報名開跑

▲2024新北聯合婚禮將首度移師室內舉行，參加新人可獲得金項鍊，還有機會抽中金對戒及家電，限量100對報名開跑。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／新北報導

「我愛你～」小花童唱唱跳跳，用軟萌奶音傳情，為即將於9月28日浪漫登場的2024新北市聯合婚禮「幸福相伴 情定今生」揭開序幕，今年首度移師室內宴會廳舉行，希望讓新人的婚禮在更舒適的環境中完成。

▲2024新北市聯合婚禮報名開跑。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

新北市副市長劉和然說：「我們有一段時間都往戶外的方式去辦理，這一次把它改回室內來到新莊典華，當天還準備了50份現場禮，最大獎是金對戒，有兩份的對戒，還有很多電器用品，包括65吋電視等，我們希望藉由集團結婚，讓這100對新人一起跟所有新北市的鄉親們宣布『我們結婚了！我們要共築新的未來跟家庭』。」

▲今年聯合婚禮將邀請100對新人穿著中西婚紗禮服。

活動當天將邀請100對新人穿著中西婚紗禮服，以金飾項鍊作為專屬2人的定情信物，象徵新人百年好合、金幸福、金美滿。凡參加的新人都可獲得囍事禮盒手工喜餅、蜜月好禮飯店住宿券、成家電器禮3選1、愛情佳釀禮鶯歌特色梅酒、幸福時刻禮客製隨身碟等，價值近2萬元的十大紀念好禮。

▲參加新人皆可獲得價值近2萬元的十大好禮。

新北市為鼓勵婚育，除了以不同巧思來設計婚禮，為新人留下美好回憶，也提供有系統且持續性的養育資源，減輕家庭負擔。劉和然指出：「在集團結婚過後，懷孕時就有好孕專車，明年起更提高生育獎勵金發放金額，從原本的第一胎2萬、第二胎2萬、第三胎3萬，市長加碼到3萬、4萬、5萬，包括第四胎以後，都是用5萬的方式來補助；第二，我們廣設公共托育中心、公共化幼兒園，把相關的幼教體制、初等教育等辦理好，希望讓年輕朋友敢結婚敢生小孩。」

▲參加新北單身聯誼而修成正果的趙先生與張小姐受邀擔任聯合婚禮宣傳大使。

新北市每年也會舉辦多場主題式單身聯誼，今年更規劃全國首創的婚育措施，讓配對成功並且修成正果的新人，免抽籤直接參加聯合婚禮，受邀擔任宣傳大使的準新人趙先生與張小姐，便是循此模式錄取。「心情其實蠻愉快的，因為我也沒有想到我會在新北市聯誼認識了我先生，主要是聯誼成功之後，應該是說男方這邊也很主動，其實都是要主動的去約女生，多次找她出去玩玩，藉由這個機會可以拉近彼此，更談到彼此的內心。」張小姐說。

▲正取新人還有機會抽中金對戒及家電等多項大獎。

2024新北聯合婚禮限量百對報名開跑，即日起至7月7日下午5時止，採線上報名，設籍或就業於新北市的未婚男女皆可參加。正取新人皆可獲得「新人十大好禮」，婚禮當天再抽總市價近70萬元、中獎率高達5成的「幸福抽獎禮」，一年內懷孕者再送「好孕彌月禮盒」。此外，備取新人也有機會於活動後抽中十大好禮及星巴克咖啡兌換券，用滿滿的祝福讓新人幸福感爆表。

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