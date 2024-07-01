雲科大龍潭商圈停車難　店家與男大生互嗆！一句話提告恐嚇

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林科技大學龍潭商圈路小車多，因停車問題釀糾紛時有所聞，日前一名男大生將機車停放於快炒店外，店家詢問內用還是外帶，男大生回應「這是內線可停吧」便離開至附近用餐，回到機車旁時，快炒店業者看著他牽車，男大生問「看什麼」，兩人瞬間引發口角，男大生將影片上傳網路並提告業者恐嚇。

▲雲林科技大學後方龍潭路商圈店家林立，路霸、廢棄單車佔位，消費者難停車，28日發生男大生騎士與店家爆口角衝突。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

快炒店業者今（1）日受訪，老闆娘解釋說，對方停車時，她按照平常接應方式，都會問說內用外帶，結果對方搖頭沒回應，她想說那就應該是要去隔壁消費，就說我們也是做生意，對方回說，這裡白線喔，大家都可以停，老闆娘就再回說，給個方便，我們也要做生意，對方再說一次「大家都可以停」就走到隔壁。

▲業者出示監視器畫面，表示男大生手持錄影，並言語挑釁才會被激怒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

老闆見外面有機車卻沒人走進去，就想說看看機車主人怎麼這麼沒禮貌，於是男大生用餐完從隔壁走回來牽車，老闆就看著男大生，卻遭男大生回「你是看什麼東西」，引起後續口角衝突。老闆強調，「沒有叫他去死」，另外針對調解時恐嚇部份，是比喻給男大生聽，說你這樣如果是遇到別人，人家知道你個資就會弄你，結果男大生卻認為就是在恐嚇。

附近店家指出，附近確實不好停車，可能天氣熱，雙方火氣都太大了。斗六警分局說明，日前有民眾於斗六市區因停車問題與店家發生糾紛，本案民眾已提出告訴，警方已調查完竣，將函請雲林地方檢察署偵辦。警方呼籲，民眾遇有糾紛狀況時，可立即撥打110報案，由警方到場處理。

▲男大生與店家發生口角糾紛，將蒐證影片傳爆料公社。（圖／記者蔡佩旻翻攝）