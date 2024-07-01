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拓展城市外交　張麗善出席日本館林市建制週年慶典

▲受日方熱情邀約，雲林縣長張麗善率雲林縣政府團隊參加館林市建制70週年紀念典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲受日方熱情邀約，雲林縣長張麗善率雲林縣政府團隊參加館林市建制70週年紀念典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善帶領雲林縣政府團隊參加館林市建制70週年紀念典禮，出席於群馬縣太田市舉辦之「2024年度日台國際交流籃球賽」，為受邀參賽的雲林縣鎮南國小女籃隊加油，並擔任開球嘉賓。鎮南國小及館林市、太田市女籃友誼交流賽，不負眾望拿下冠軍，獲日本媒體關注報導，提升雲林國際能見度。

館林市役所多田善洋市長表示，館林市與雲林的以球會友始於2018年，已有多次的往來交流賽；去年11月拜訪張縣長時，更進一步與雲林縣簽訂交流協定，非常高興今天館林市建制70週年紀念典禮能夠迎來海外的張縣長、鎮南國小女籃選手及家長們，也希望「雙林」未來在教育、文化、產業等領域能有更深的交流。

▲受日方熱情邀約，雲林縣長張麗善率雲林縣政府團隊參加館林市建制70週年紀念典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善擔任「2024年度日台國際交流籃球賽」開球嘉賓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

日本眾議院笹川博義議員說，感謝館林、太田及雲林鎮南國小的孩子們帶來精采比賽，感謝雙林會的金井田好勇會長及在場的各位，也感謝雲林縣長張麗善特別與會並且熱烈的為每一位小朋友加油，這是職業隊的比賽專用球場，期待未來在奧運場上爭奪女籃冠軍的是日本跟台灣選手，祝福每位小選手都有美好的未來。

雲林縣長張麗善表示，大約6年前首先透過以球會友建立了雲林與館林間的首次交流。感謝館林市日台親善交流協會的努力，於去年促使雲林縣與館林市於去年底簽訂MOU，強化雙方在教育、文化藝術、體育、觀光、經濟等領域的交流，為兩地的深厚友誼奠定了堅實基礎，也感謝每次的雙林會面都能感受到館林市民代們對雲林的厚愛與熱情。

張麗善說，雙林間的交流日趨頻繁，今日榮幸能率團前來參加館林市建制70週年、太田市建制20週年及日台國際交流籃球賽，誠摯向自1954年設立以來，一直是群馬縣的重要行政中心的館林市役所多田善洋市長表達恭賀，也非常珍惜與館林市的友誼，期待雙方在經濟、文化及教育等方面能有更多合作機會，創造雙贏局面。
 
張麗善並指出，雲縣府積極推動運動紮根，各項體育活動都蓬勃發展，鎮南國小女籃隊今年在國內外各項比賽大放異采，拿下韓國2024洪川郡國際邀賽女童甲第一名、順天盃全國少年邀請賽實女童甲第一名、雲林縣2024年春季縣長盃女童甲組第一名、中華民國2024全國少年籃球錦標賽女子組(U12)第一名，更在甫結束的TARO CUP U12國際邀請賽擊敗日、韓等國家拿下冠軍，讓雲林縣再次被國際看見。

▲受日方熱情邀約，雲林縣長張麗善率雲林縣政府團隊參加館林市建制70週年紀念典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲鎮南國小及館林市、太田市的選手們在這次友誼交流賽中，展現十足的活力、自信與勇氣，不負眾望奪冠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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