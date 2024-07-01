台中捷運橘線視為「黃金線」　李孟諺：參考藍線以但書核定

▲立法院交通委員會今(1日)考察台中交通建設。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

立法院交通委員會今(1日)考察台中交通建設，陪同前往的交通部長李孟諺指出，捷運橘線經機場、車站、軟體園區及各大商圈，不只是「橘」線，更是「黃金線」，交通部也會秉持與支持捷運藍線、綠線延伸的相同態度，亦可參考捷運藍線過往的審查模式，以但書或其他可能方法先做核定，儘早完成工程。

交委會考察台中機場捷運橘線進度、國4后豐交流道增設東入西出匝道及舊山線鐵道自行車延駛至舊泰安站等重大工程。李孟諺表示，台中市為全國第二大城市，人口突破285萬人，交通建設需中央與地方攜手合作，交通部會支持台中地區的交通建設。

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台中市政府說明捷運橘線可行性研究計畫範圍，由台中國際機場為起點，沿中清路至水湳轉運中心，經中國附醫、台中火車站、中興大學、大里、霧峰，終點為立法院中部辦公室(前省議會)，路線長約29.23公里（高架15.19公里，地下13.49公里，平面0.55公里），設26座車站，採中運量捷運系統。

▲交通部長李孟諺(持麥克風者)考察台中交通建設。（圖／交通部提供）

李孟諺說，捷運橘線經過機場、車站、軟體園區及各大商圈，可說不只是「橘」線，更是「黃金線」。交通部秉持與過去支持捷運藍線、綠線延伸的相同態度，盡力協助台中捷運路網的建設，若有零星待解決技術問題，亦可參考捷運藍線過往的審查模式，以但書或其他可能方法先做核定，以期相關程序與工程儘早完成。

台中市政府、當地民代及民眾建議應於后豐交流道增設東入西出匝道，以改善繞路及塞車等問題。李孟諺表示，增設上下匝道除可增加產業運輸的便捷性，減少行人及機車族與大型車輛接觸的風險，絕對有其必要性。

▲立法院交通委員會今(1日)考察台中交通建設。（圖／交通部提供）

李孟諺指出，國科會將針對科學園區聯外道路（如平面道路、交流道等）進行盤點，要請台中市政府儘速啟動可行性評估作業，循序向高速公路局提出申請；至於經費，用地費依往例由地方負擔，交通部全力支持，並承諾全額支應工程費用。

舊山線鐵道自行車延駛至舊泰安站部分，李孟諺指示台鐵公司加速推動，另大安溪花樑鋼橋為台中市政府與苗栗縣政府共同指定的古蹟，為利後續推動，請2縣市政府協助研議整合辦理，將儘速審查此案並送交行政院核定。