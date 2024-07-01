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花蓮住宿補助「1個月4.8萬人申請」　李孟諺：雪隧車流回升

▲▼交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

記者蔡亞樺／台北報導

0403地震重創花東旅宿業，觀光署6月祭出平假日住宿補助1000元、500元的振興方案，住房率仍低迷，日前加碼不分平假日皆補助1000元，交通部長李孟諺今(1日)表示，到目前為止已有4.8萬人申請住房，雪隧進入宜蘭的車流也有回升，持續觀察。

李孟諺今下午主持行人道安記者會被問到花蓮住宿補助情形，他指出，因為花蓮一開始還有餘震，影響住房率，6月22日宣布補助不分平假日皆提高到1000元，目前4.8萬人次申請房間，入住房間數有4.8萬間，實際入住還會更多，因為有些人入住超過2次，但目前規定1人限申請1次。

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他說，花蓮6月住房率大概到7月才會出來，再觀察住房率是否提升，雪隧車輛進入宜蘭有明顯回升，前天雪隧單日車輛數達到3.9萬部，回到地震前的水準甚至假日4萬車輛數，持續觀察雪隧進到花蓮車輛數及鐵路搭乘。

李孟諺表示，會持續密切觀察住房率，補助方案也包括團客補助、台灣觀光巴士優惠，也鼓勵各部會舉辦會議跟員工自強活動旅遊，可以優先在花東舉辦，這部分會請人事總處協助。

陸委會在6月27日宣布赴陸港澳旅遊警示調升為「橙色」，建議民眾避免非必要旅行。李孟諺對此表示，這段時間中國大陸發布對於台灣法令指導的實施，也看到許多國人到對岸旅遊出差被檢查，甚至條件成立還可以檢查遊客內容，從陸委會得到訊息，多人被扣押留置。

他強調，橙色警示並不是禁止，而是警示，中國有這樣執法狀況，政府有必要責任提醒國人，但並不是禁止出團的意思，觀光署也正在調查赴陸旅遊團的實際出團數，這周會有實際統計數目，提醒國人到對岸旅遊注意安全。

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