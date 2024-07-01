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無人拉麵廚餘減少逾1／3！闆娘曝奥客行徑...刺青男來吵架也沒在怕

記者許權毅／台中報導

台中市一間無人拉麵店將浪費、不守店規民眾發上網路公審引起議論。老闆娘說，尚未貼出標示、公告前，每天都要處理3桶廚餘，貼完之後確實減少許多，至少三分之一以上。老闆娘感嘆說：「開店從來不怕虧錢，但主要是花錢就是大爺、就可以浪費，這個心態是不好的。」

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中無人拉麵店屢遭奧客做出離譜行為，讓老闆娘不滿發文。（圖／記者許權毅攝，下同）

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老闆娘說，點餐機、牆上都有公告，內容寫下「建議配料盛裝8分滿，以免不熟，不怕您吃、只怕浪費，若發現有浪費行為，將酌收100元食材費」，另一面牆寫著「亂丟垃圾、浪費食材、未維護整潔相片牆」等字句。老闆娘也說，當然希望客人吃多少夾多少，從來不會制止客人夾，甚至還有人邊煮邊夾。開店從來不怕虧錢，主要是有人覺得「花錢就是大爺」，花錢就是可以浪費，這樣的心態不好。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

老闆娘表示，店內店外都有貼公告，你不認同，可以不要進來挑戰店家的底線，不能說你進來挑戰底線，卻又在網路上發亂七八糟的事情，「沒有一個店家是開門整天想要跟客人吵架的啦！」

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

該店老闆娘也透露店內情況，有客人已經被同行友人提醒「不要浪費」，結果還是說「管他的，免費的我就隨便夾」，或是有人亂按機器，出來告知牆壁上有清楚標示，這台機器很貴，結果被說「老闆娘在旁邊『念經』」，後來乾脆不出面，客人的行為事後放在IG、YouTube也進行直播，結果還有客人說「這監視器一定沒有運作」，就多拿一包肉也不付錢。

老闆娘還說，曾經有刺龍刺鳳的男子來店做出浪費行為，結果被發文之後，竟再次回到店裡面吵架，但也沒什麼好怕的。老闆娘也無奈說，台灣人對於「無人」太過無限上綱，只是想要做一間讓人覺得舒適，會想要再來的店家，卻被說成是不好的店家。

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