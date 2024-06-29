世界最高墳場？聖母峰冰雪融了「屍體露出來」　200多具未運下山

▲攀登聖母峰的人潮。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

全球最高峰聖母峰（Mount Everest）估計累計逾50噸垃圾與200多具遺體，如今隨著氣候變遷、冰雪融化變薄，也讓越來越多遺體暴露在外。

尼泊爾軍方2019年起對喜馬拉雅山脈進行年度清掃行動，今年已從聖母峰、努子峰（Nuptse）、洛子峰（Lhotse）移除11噸垃圾、4具遺體與1具骸骨。帶領今年任務的少校卡爾基（Major Aditya Karki）說，「因為全球暖化的影響，隨著積雪減少，遺體和垃圾變得越來越明顯。」

▲聖母峰海拔8849公尺，被譽為「世界屋脊」。（圖／路透）



《法新社》等外媒報導，1920年代人類開始攀登聖母峰以來，超過300人在山上遇難，光是今年登山季就有8人喪命，估計仍有200多具遺體未運下山。一些遺體留在原地，一些被雪覆蓋，一些掉入冰縫，還有一些因為色彩鮮艷的登山裝備，成為登頂途中的路標。

不過，把遺體帶下山，卻是一件嚴峻、危險的任務，每具遺體需要動員多達8名人員，而且費用往往高達數千美元。搜救人員必須花費數小時，持斧頭鑿開冰層，或者用沸水融化冰層。雪巴人Tshiring Jangbu直言，「這非常困難。把遺體弄出來是一回事，把他們帶下山又是另一大挑戰。」

儘管如此，卡爾基少校仍表示，救援任務是必要的，「我們必須盡可能把他們帶回來。如果我們繼續丟下他們，我們的山將會變成墳墓。」

聖母峰攻頂5死3失蹤 登山客「塞爆山脊」危險畫面曝光

世界最高垃圾場！喜馬拉雅山「清出11噸廢物」 恐還有200多具遺體

▼聖母峰登山客留下的大量垃圾。（圖／達志影像／美聯社）

