垃圾費隨袋徵收來了！彰縣4大超商、6大園區7月試辦　

▲彰化7月1日起試辦垃圾費隨袋徵收。（資料圖／環境部提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣環境保護局為落實資源循環處理，結合各鄉鎮市公所加強宣導源頭減量及資源回收再利用措施及生、熟廚餘分類，提供廢棄物再利用管道，來提高垃圾減量效果，將於7月1日起，優先針對四大超商(7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商)477家及六個(北斗、田中、福興、社頭、埤頭、芳苑)產業園區350家事業單位辦理隨袋徵收試辦作業。

為辦理垃圾隨袋徵收作業，環保局參考台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市隨袋徵收作法隨袋徵收作法，已製作33公升、75公升及120公升等3種容量的專用垃圾袋，可供四大超商及六個產業園區事業單位依各自需求進行訂購。

▲員林清潔隊擴大實施破袋檢查。（圖／翻攝自員林市清潔隊）

再由各鄉鎮市清潔隊協助沿線或定點清運四大超商及六個產業園區事業單位員工生活垃圾，其中一般垃圾需使用專用垃圾袋包紮妥當後，交付垃圾車處理；資源垃圾及生熟廚餘無需使用專用垃圾袋，交付資收車及廚餘回收桶處理。

環保局指出，四大超商及六個產業園區事業單位垃圾隨袋徵收作業雖為試辦性質，但環保局仍不定期派員稽查，若發現業者未依規定落實垃圾分類或夾雜事業廢棄物，將予以退運或依廢棄物清理法處以1,200元至6,000元罰鍰。