聖母峰攻頂5死3失蹤　登山客「塞爆山脊」危險畫面曝光

▲聖母峰今年登山季再度上演危險的「塞車」景象。（圖／翻攝X@northerner_the、Instagram@everester.raj）



記者吳美依／綜合報導

世界最高峰聖母峰（Mount Everest）攻頂季來臨，沿途山脊再度上演「塞車」的危險景象。尼泊爾官員表示，儘管今年發放的許可證數量較少，迄今卻已經累計5人死亡、3人失蹤，罹難人數可能還會上升。

高山嚮導馬拉（Vinayak Jaya Malla）分享影片顯示，登山客沿著山頂附近一條狹窄的山脊排隊，「許多登山客被『塞車』困住，氧氣也快要耗盡了。」

登山客「The Northerner」也在X發布擁擠畫面，「聖母峰，地球上最高、最骯髒、最具爭議的地方。人類繞過遺體，讓人們死去，忽視呼救聲，讓它成為汙染與人類廢棄物的最骯髒地方，一切都是為了登頂的榮耀。什麼時候才能停止？」

The queue to summit Mt. Everest pic.twitter.com/RXVTTgvh6k — Interesting Things (@interesting_aIl) May 25, 2024

Everest; the highest, the dirtiest and the most controversial place on Earth.

Humans bypassing corpses, leaving people dying, ignoring help cries, making it dirtiest place with pollution & human wastes ; all for the glory of summit.

When will it stop?! #StopCommercialAlpinism pic.twitter.com/Yahobk9c5F — The Northerner (@northerner_the) May 25, 2024

尼泊爾官員高塔姆（Khimlal Gautam）證實今年已有5人死亡、3人失蹤，喪生人數可能還會攀升。他表示，今年登山季比去年更長，但許可證發放數量為421張，比去年的478張更少，「顯然，登山客試圖相競攻頂時，聖母峰、尤其是希拉瑞台階會變得很擁擠」，一些人也沒有遵守指示，避開人潮。

《紐約時報》報導，攀登聖母峰受歡迎的程度，近年引發人們擔憂，原本就已經非常艱困的攻頂之路，又因為過度擁擠與競爭、對新手登山客的審查不足，變得更加危險。

聖母峰攻頂季為每年4月至5月，這段期間天氣晴朗、較少颳強風，被視為登上世界最高峰的最佳時機。大多數登山客從尼泊爾出發，首先長途跋涉10天至基地營，花費數周時間適應高海拔，再花費一周攻頂。

不過，即使天候較佳，也無法保證一定安全。據信超過300人在聖母峰喪生，其中約200人的遺體被留在原地，因為太難被運下山。根據喜瑪拉雅數據庫（Himalayan Database），2023年攻頂季多達18人死亡，創下最致命一年的可怕紀錄。

就在上周，攻頂之路上、海拔約8800公尺的「希拉瑞台階」（Hillary Step）附近發生雪簷（snow cornice）崩落事故，不僅導致多人受困或墜落失蹤，也導致路徑受阻。

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