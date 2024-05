聖母峰攻頂5死3失蹤　登山客「塞爆山脊」危險畫面曝光

▲聖母峰今年登山季再度上演危險的「塞車」景象。(圖/翻攝X@northerner_the、Instagram@everester.raj)



記者吳美依/綜合報導

世界最高峰聖母峰(Mount Everest)攻頂季來臨,沿途山脊再度上演「塞車」的危險景象。尼泊爾官員表示,儘管今年發放的許可證數量較少,迄今卻已經累計5人死亡、3人失蹤,罹難人數可能還會上升。

高山嚮導馬拉(Vinayak Jaya Malla)分享影片顯示,登山客沿著山頂附近一條狹窄的山脊排隊,「許多登山客被『塞車』困住,氧氣也快要耗盡了。」

登山客「The Northerner」也在X發布擁擠畫面,「聖母峰,地球上最高、最骯髒、最具爭議的地方。人類繞過遺體,讓人們死去,忽視呼救聲,讓它成為汙染與人類廢棄物的最骯髒地方,一切都是為了登頂的榮耀。什麼時候才能停止?」

Everest; the highest, the dirtiest and the most controversial place on Earth.

Humans bypassing corpses, leaving people dying, ignoring help cries, making it dirtiest place with pollution & human wastes ; all for the glory of summit.

When will it stop?! #StopCommercialAlpinism pic.twitter.com/Yahobk9c5F