獨／當詐團人頭月收7千「27人提告竟判無罪」　檢察官炸鍋了

▲士林、新竹2個地院法官不約而同地判詐團人頭帳戶提供者無罪，讓許多檢察官不服氣。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

法務部為解決激增的詐欺案件，推動修法遏阻人頭洗錢管道，凡是賣帳戶就有罪，新法還待審議，日前士林地院審理阮姓女子以每月7千元代價賣出公司帳戶，任由詐團4個月內騙走27人約200萬元，法官卻判阮女無罪；另有新竹地院法官在判決書內大酸檢警查緝人頭帳戶，浪費司法資源。少數法官見解已讓基層檢察官炸鍋。

台北阮姓女子被控在2020年間，幫姓名學上課認識的楊姓男子成立公司，之後把公司帳戶大小章交給楊男，全台近百人因誤信投資、交友等詐術，在同年3月到7月間共匯款200萬元進板點公司帳戶，其中士林地檢署轄區有27名被害人提告，檢察官依幫助詐欺、洗錢等罪起訴阮女，楊男涉案部分，另行偵辦並追查上游。

▲檢察官認為出賣帳月收7千元構成幫助詐欺洗錢罪，法官卻認為，基於人情借帳戶並非少見。（示意圖／pixabay）

士林地院審理卻認為，阮女否認參與公司營運或詐騙行為，本案20多名被害人提告的時候，都沒提到阮女涉及詐騙，且基於親情、友情提供帳戶，在民間交易習慣上，並非少見等理由，判決阮女無罪。

無獨有偶，新竹地院1名即將退休的法官，曾在判決中指出，罵人「垃圾」屬於人與人溝通之間的負面評價，不能因是負面就構成犯罪。這名法官也曾在1名年輕人涉嫌提供帳戶供詐團使用的案件中，以無證據顯示年輕人知道帳戶會被用作詐欺洗錢之用等理由，判決無罪。

新竹地院法官在無罪判決中提到，「多年以來警檢將重心僅放在容易查緝之『人頭帳戶』及『車手』案件」，「詐騙集團核心(例如：機房或隱身幕後之主導者)甚少被查獲」，「若不根本改變，只是徒然繼續浪費國家寶司法資源，以行對社會『實質』意義並不大之事而已。」

▲判詐團人頭無罪的法官，被檢察官怒批「果然恐龍」。（示意圖／pakutaso）

最後，用新竹地院法官在判決書中以個人慣用的「附記」方式，抒發個人法律情感，指出民主法治國家刑事訴訟法罪核心價值是「寧可錯放，但絕對不能冤枉任何一人」，如果部分檢察官及法官仍繼續輕易起訴、認定這種人頭案件有罪，「整體司法審判及偵查系統陷入案件泥沼之中而無法自拔，此雖極無奈，實則咎由自取也。」

不同法院法官的類似見解，近日在基層檢察官之間廣泛流傳，有人無奈表示「果然恐龍」，「就是垃圾法官」，也有人直指，辦案人員都努力要追詐團首腦，但因車手、人頭與上層幾無聯繫，找到線索聲請搜索票追查上游，又經常被法院駁回拒發，個案審查判決標準不一，才會導致司法不被信任，「是誰在阻撓偵辦？」

另外有檢察官認為，大部分的法官都很認真辦案，就是有少數法官喜歡標新立異，自我膨脹，「這類越線行為的人，如果真有想法，可以去寫文章論述，甚至退下去作學者，不適合當依法審判的法官。」