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日本十字焦屍案最新進展！死者大女兒「涉嫌弒親」遭警方逮捕

▲▼寶島真奈美27日遭到警方逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲寶島真奈美27日遭到警方逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本栃木縣那須町深山河邊4月16日發現兩具焦屍，死者為寶島龍太郎、寶島幸子夫妻倆，兩人頭部套塑膠袋、手腳捆綁焚燒，死狀淒慘。自從負責執行兇殺的嫌犯陸續被逮捕後，警方終於成功揪出幕後主謀，為死者夫妻倆的女婿關根誠端。如今，案情再度反轉，夫妻倆的長女因殺人嫌疑而被逮捕。

根據《日本放送協會》、《時事通信社》，警視廳與栃木縣警方所成立的聯合搜查本部，昨（27）日以涉嫌參與寶島夫妻倆兇殺事件為由，逮捕夫妻倆現年31歲的長女寶島真奈美。警方推斷，寶島真奈美很有可能與丈夫關根誠端共謀殺害父母，也就是慘死的寶島夫妻倆，研判兩人可能與死者在餐廳經營上有所爭端。

當被警方逮捕、且在媒體鏡頭前露面時，寶島真奈美不但沒有戴上口罩遮住顏面，甚至還大方秀出穿戴身上的義大利高級名牌。她刻意忽視眼前的媒體記者，帶在無名指上的婚戒耀眼奪目。

警方指出，透過分析兩人手機後所得知的結果，發現寶島真奈美今年1月就辭去父母倆公司裡的要職，此後她與父母之間的關係急速惡化，關根誠端則在店面拓展方面與寶島夫妻倆產生嚴重爭執；早在兇殺案發生前，寶島真奈美、關根誠端兩人竟以「父母兩人不在」為前提，討論未來公司與餐廳的經營方向。

據悉，寶島龍太郎在東京都上野地區擁有十多間店面，包含燒烤店、義大利餐廳、居酒屋等，在新冠疫情期間快速拓展店面，該地區甚至被業界稱為「寶島大道」，形容整條道路店面幾乎為夫妻倆所經營之盛況。

►十字焦屍案最新進展！幕後主謀疑為「死者女婿」　凶殘弒親原因曝

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