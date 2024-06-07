世界最高垃圾場！喜馬拉雅山「清出11噸廢物」　恐還有200多具遺體

▲喜馬拉雅山脈一處登山基地營。（圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

尼泊爾政府今年已經從喜馬拉雅山脈（Himalayan peaks）清掃出多達11噸的垃圾。根據估計，光是世界最高峰聖母峰（Mount Everest）就有超過50噸垃圾和200多具遺體，「世界屋脊」淪為「最高海拔垃圾場」，再度引發人們擔憂。

聖母峰受歡迎的程度，近年屢次引發擔憂，原本就已經非常艱困的攻頂之路，又因為過度擁擠、登山客在惡劣條件下沿著山脊「塞車」等待而變得更加危險，遑論人潮遺留的大量廢棄物。

有鑑於此，尼泊爾軍方2019年起對喜馬拉雅山脈進行年度清掃任務，今年一共花費55天，從聖母峰、努子峰（Nuptse）、洛子峰（Lhotse）移除11噸垃圾、4具遺體、1具骸骨。

▲聖母峰如今常常被形容是「世上最高垃圾場」。（圖／路透）



事實上，尼泊爾軍方5年以來累計移除119噸垃圾、14具遺體及一些骸骨。該國當局今年更要求登山客穿戴追蹤裝置，並且帶回自己的糞便，以利減少垃圾、提高救援成功率。

聖母峰攻頂季為每年4月至5月，這段期間天氣晴朗、較少颳強風，被視為登上世界最高峰的最佳時機。大多數登山客從尼泊爾出發，首先長途跋涉10天至基地營，花費數周時間適應高海拔，再花費一周攻頂。不過，即使天候較佳，也無法保證一定安全，今年已經累計5人死亡、3人失蹤，罹難人數可能還會上升。

BBC報導，尼泊爾政府今年對421名登山客發放許可證，並且估計將有600人攀登聖母峰，不過由於最高法院5月下令政府限制發放許可證，此數量預計持續下修。

尼泊爾旅遊部部長古隆（Rakesh Gurung）表示，政府未來計畫成立山區管理員團隊，監測垃圾傾倒情況，投入更多資金蒐集垃圾。他對於最高法院的裁定表示歡迎，並透露當局正在考慮改革，例如要求登山客錯開攻頂時間，減少山頂堵塞，將與專家合作確認最安全的登山人數。

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