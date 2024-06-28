張元植曾喊「登山會死人」聽山神耳語：要收掉你！1原因仍癡迷

▲張元植意外墜落身亡。（圖，下同／翻攝自張元植FB）



記者施怡妏／綜合報導

36歲的台灣知名職業登山家張元植，在當地時間27日上午於法國阿爾卑斯山脈，攀登「白朗峰」（Mont Blanc）群山地帶的其中1座山峰「南針峰」（Aiguille du Midi）北壁時意外墜落身亡，消息震驚山友圈，事實上，張元植曾說過「登山是件會死人的運動」，但仍堅持繼續爬，癡迷於登山，只有一個原因。

「我想說的是，登山是件會死人的運動」，張元植生前曾於《報導者》專欄透露，某次在國外登山時接獲消息，好友在攀岩時不慎墜落身亡，當下難過地對朋友說「生命這麼無常，不知道國際隊這群跟我們同桌吃飯的朋友，遠征結束後有幾個無法好好下山？」結果被對方回了一句「烏鴉嘴」。沒想到隔天起床，就收到消息，同隊的祕魯人在睡夢中過世了。

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張元植直言，人們常常認為，只要準備得夠充分，登山就會是個安全的活動，但完全不是這麼回事，「這世界往往不太跟你講理，在山上尤其」，有時可以感受來自山的惡意，在你耳邊說著「我就是要收掉你」，登山的悲劇罄竹難書，為數不少的登山者就這麼不明不白地留在山上。

「既然這樣，為何還要登山？」張元植指出，登山與其他運動的不同，就在於登山與死亡的連結，在山上有時一個錯誤的小決定，就可能看不到明天的太陽，但也因為這背後的代價，使登山成為一種擁有獨特重量感的運動，「由於後果的嚴重性，登山者被迫在自然的場域中，全神貫注地感受山嶺釋放的每一個微小訊息」。





張元植坦言，登上山巔之途，就是在死亡的陰影之下，動用自身全部的感官與技藝，設法避開那些遭致危機的陷阱，而這樣的經驗本身就是一種回報，高處的風景與抵達最高點的滿足，則是額外的嘉獎，如果登山是完全可控、百分百安全的運動，「似乎，就少掉了那麼一些，讓人為之癡迷的魅力」。

張元植表示，正因為登山與死亡緊緊相扣，它也因此與其他運動有決定性的差異，「在之中，我們能更切身的體會與咀嚼，何謂生命」，對登山者來說，登山是更真切認識生命的途徑，其媒介就是背後可能發生的死亡；自開始登山並投入海外攀登以來，隨著逐漸深入，難免就有愈多認識的人永遠留在了山上，「問我怎麼去看待這些逝去？也許有些沉重，但更多的是祝福」。