把家裡垃圾帶到公司丟！她休假2天「一看垃圾桶」傻眼了：自私

▲老闆常把家中垃圾帶到公司丟。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文透露，她所任職的公司規模小，只有她、老闆、老闆女友共3人，因此她能做什麼就盡量做，也會幫忙倒垃圾、清潔。然而，老闆卻常常把家裡的垃圾拿到公司，且根本不打算處理，讓她覺得自私又沒品。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「老闆把自家垃圾拿來公司丟」為標題發文，提到他們公司規模小，加上她只有三人，所以很多事情都要兼著做。雖然面試並沒有要她打雜，可她心想自己是下屬，所以還是會盡量幫忙，像是幫忙倒垃圾、做清潔工作等。

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可是原PO透露，老闆時常會把家裡的垃圾拿到公司丟，且事後根本也不打算處理，有時就連她放了幾天假，回公司仍見爆滿的垃圾，讓她傻眼。她認為老闆的舉動很自私，她當初應徵的是公司員工又不是管家，結果卻要倒老闆家的垃圾。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「小公司就是很容易有這種慣老闆，所以我離職了」、「基本上這個人數的公司就是什麼都做啊～下次去大公司看看，可能也有你的雷點」、「我老闆也是下班回家前都去飲水機把他的水壺裝滿才走，重點是他的水壺容量很大，他裝了沒幾次我就要換水桶」、「我也是小公司住家公司合一，他們假日都不倒，真的很煩」、「很多人這樣，我覺得很沒禮貌，教育失敗才會這樣」。