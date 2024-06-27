2024客家小炒全國爭霸賽北區初賽　7月1日截止報名

▲「2024客家小炒全國爭霸賽北區初賽」7/1截止報名宣傳DM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

想在「2024客家小炒全國爭霸賽北區初賽」中大展身手的民眾們有福了！新竹市文化局配合客家委員會辦理客家小炒競賽，北區初賽收件獲得熱烈響應，將於7月1日截止報名，歡迎北區客家文化重點發展區（基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、連江縣等）的客家餐飲業者踴躍參賽，詮釋傳統風味客家小炒，更歡迎客家庄以外的餐館報名創意風味客家小炒，盡情展現創新能力，為客家美食增添風采。

文化局表示，為擴大競賽參與度，北區初賽獨家推出「社區爸媽趣味賽外賽」，只要是新竹市民均能組隊參賽，展現心目中的最佳傳統客家小炒，歡迎市民朋友來和專業廚師一起享受廚藝競賽的樂趣，賽外賽的報名期限自即日起至7月13日止。

文化局說明，竹市府配合中央政策，振興客庄產業，推廣客家飲食文化，鼓勵客家餐飲業者參賽，提升社會大眾對客家菜的好感度，同時提高客家美食知名度、活絡客庄經濟，吸引民眾持續關注客家美食，進而帶動客庄觀光人潮。今年參賽主題延續去年度推動的「Slow Fast-Food」概念，展現客家飲食新生命力及文化包容性，參賽者不妨多運用新竹客庄特色品牌食材，藉由賽事推廣在地客庄傳統產業，展現新竹地區客家飲食文化優勢。

文化局補充，「2024客家小炒全國爭霸賽北區初賽」7月20日於新竹市體育館前廣場舉行，歡迎符合資格的參賽隊伍於7月1日前報名，並參照簡章內之所在地規定於「傳統風味客家小炒」及「創意風格客家小炒」擇一報名，獲獎前3強及佳作可分別獲頒4萬元、3萬元、2萬元、1萬元獎金，冠軍可晉級總決賽，爭取高達10萬元的獎金。欲參與北區初賽獨家「社區爸媽趣味賽外賽」的新竹市民，請把握機會於7月13日前報名，該競賽除了每隊可獲1千元食材補助外，前3名可獲驚喜獎品，所有隊伍皆可領取精美好禮。