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竹市「懷舊金曲音樂之夜」6／1登場　3位金曲歌王同場演出

▲活動宣傳DM。（圖／新竹市政府提供）

▲活動宣傳DM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「戀戀風城歌詠經典–2024新竹市懷舊金曲音樂之夜」晚會，將於6月1日19時將在孔廟廣場盛大登場。新竹市文化局表示，今年卡司堅強，邀請金曲歌王蕭煌奇、許富凱及謝宇威、金曲獎重唱組合南方二重唱等7組實力派歌手接力登場，為市民朋友帶來經典民歌、台語金曲、客家音樂等多元曲風，活動當日15時起更有懷舊創意市集，新竹市長高虹安邀請市民呼朋引伴一起來聽好歌、逛市集，還能順遊周邊新竹公園、市立動物園等知名景點，來趟竹市藝文休閒小旅行。

高虹安表示，竹市不僅是科技城市，也是承載著許多共同記憶的文化都會，市府團隊今年以懷舊金曲為主軸，邀請國內知名藝人到竹市演出，盼透過戶外演唱會凝聚在地鄉親情感，並用熟悉的語言喚起在地的情感連結，為城市留下最美好的印記。歡迎各界來竹市感受這場結合視覺與聽覺的盛宴，共同乘坐時光機，進入懷舊金曲音樂之旅。

文化局長王翔郁表示，活動為免費自由入場，由藝人凃佩岑擔任主持，邀請金曲歌王蕭煌奇、許富凱及謝宇威，金曲重唱組合南方二重唱、歌壇唱將兼電視選秀評審伍浩哲，以及炙手可熱的新生代唱跳女團未來少女紫月光等7組唱將，為聽眾帶來多首動聽歌曲，整場活動絕無冷場，將用好音樂陪伴市民度過美好周末夜。

文化局補充，活動當天15時起有懷舊創意市集活動，包含美食、手作、文創、地方特色等豐富攤位，18時至18時40分將有「被遺忘的時光」講唱會，透過吉他彈唱，細數台灣歌壇一甲子的光輝歲月，以旋律帶領觀眾重溫美好的青春記憶。活動相關資訊請至新竹市文化局官網(https://culture.hccg.gov.tw/)、新竹市文化局臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/culture.hccg)查詢，或撥打03-5319756、洽1999為民服務專線。

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