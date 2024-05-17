新竹國際動漫節5月25日開幕　竹市首場動漫盛典

▲市長高虹安與副市長邱臣遠分別化身《芙莉蓮》、《欣梅爾》，邀市民參與竹市首場動漫盛典。。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市首屆國際動漫節將於5月25日至26日在市立體育館盛大開幕！新竹市長高虹安與副市長邱臣遠今(17)日分別化身《芙莉蓮》、《欣梅爾》等知名動漫角色，出席《漫人祭－2024新竹國際動漫節》宣傳記者會，並偕同新竹在地漫畫家阿推與茜Cian、新竹飯店業者及新竹青年Coser們共同為動漫節揭開序幕。高虹安表示，竹市首場動漫節活動匯聚來自台、美、日等地共14位動漫藝術家參展，並舉辦Cosplay大賽、動漫音樂秀以及漫人市集等精采節目，歡迎喜愛動漫的朋友們，一同參與竹市首場動漫盛典。

今日「國際動漫節」展前記者會，高虹安與邱臣遠分別Cosplay《芙莉蓮》、《欣梅爾》，兩位有別以往處理市政時的嚴肅風格，如此反差的模樣一踏入會場立即嗨翻全場，高虹安更引用《芙莉蓮》的經典台詞「如果是勇者欣梅爾的話，一定會來新竹國際動漫節！」，邀請全台的動漫迷們一同參與竹市動漫節盛會。

「新竹國際動漫節將是一場充滿歡樂、創意及想像力的動漫盛典。」高虹安表示，市府團隊落實「美感新竹、青年活力」施政策略，為喚起青年世代共鳴並重視動漫產業，市府首次以新型態的動漫形式呈現城市特色。這次為期2天的動漫節相當精采，包含Cosplay大賽匯集44組參賽隊伍，將選出前四名、最佳表現及最佳造型獎，共10個獎項，最高獎金3萬元，現場將有許多Coser盡情展現自我。還有動漫音樂秀，以及知名VTuber與Coser分享會等節目，邀請動漫迷及Coser們一起參與；此外，市府更與《好好手感微笑市集》合作在孔廟廣場舉辦「漫人市集」，匯集70家品牌攤位，包括手工藝品、文創商品和創意美食等，為動漫節增添更多魅力。

高虹安說，動漫對許多人而言是精神上的重要糧食，竹市孕育眾多充滿創意的在地創作家，以無限的創造力推動在地藝文發展，特別感謝兩位新竹在地漫畫家阿推與茜Cian今日到場支持，此次動漫節市府也邀集台灣及跨國動漫藝術家參展交流，並串聯清華大學、新竹女中、世界高中及光復中學等學校參展，展示青年學子的優秀創作，盼提升新竹在地文化和觀光領域的影響力，同時提供青年朋友展現自我的舞台，攜手打造屬於竹市獨特的文化風景。

策展人Sharon Wu表示，「2024新竹國際動漫節」以國際展覽、祭典舞台、漫人市集為主軸，結合室內外場域及創新體驗，打造獨特動漫盛典，策劃5大展區，邀請跨國共14位動漫藝術家展出多元創作，包括「竹漫☆新竹漫人」展出新竹漫畫家《九命人》阿推與《台灣特有種》茜Cian的作品，展現新竹在地動漫文化；「風漫☆國際漫人」由資深美漫畫創作者 Brent Anderson、美國電影分鏡師 Ken Perkins、美漫封面藝術家 Philip Tan、宮崎駿背景美術工作室 MECAMAN，以及打造台灣本土動畫電影的導演《妖怪森林》王世偉、《八戒》邱立偉、《紅尾巴》王登鈺等藝術家共同展出；「金漫☆臺灣漫人」則匯集JULAI、日安焦慮、左萱、常勝及張季雅等5位金漫獎漫畫家作品，呈現台灣漫畫的創意無限；「新漫☆初心漫人」由清華大學、新竹女中、世界高中及光復中學等學校聯展；更有「七龍珠，我的夥伴！」紀念展區，帶領大家重溫經典美好。

文化局長王翔郁說明，新竹國際動漫節更準備豐富的限定好禮，每日前400名到場者即可獲得入場禮，並舉行祭典抽獎，獎品包括Switch遊戲機、柯南手繪稿、新竹飯店住宿券等多樣好康。此次動漫節更與多家竹市飯店合作，民眾只要於活動期間來新竹住一晚即可享有住宿專屬優惠。

文化局補充，活動將於5月25至26日於新竹市立體育館舉行，歡迎來竹市燃燒動漫魂，拿漫人祭限定手巾與JINART原創扭蛋，還有機會抽獨家大獎，更多詳情請上「新竹國際動漫節」臉書粉絲專頁、Instagram：acf_hsinchu或Plurk：hsinchu_acf，或新竹市文化局官網查詢。