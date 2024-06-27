台灣大未來國際高峰會　張麗善暢談AI農業與雲林的永續實踐

▲張麗善縣長受邀出席「台灣大未來國際高峰會」論壇，暢談AI新農業與雲林的永續實踐 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善26日受邀出席今周刊第七屆國際高峰會，以「AIＸ永續-氣候變遷下雲林的韌性與創新」為題，分享雲林所推動政策與經驗；張麗善縣長強調，雲林縣以建構全民福祉的共融家園，打造智慧城鄉的永續產業與智能轉型，達到生態永續與環境永續目標。

張麗善表示，聯合國提出17項永續發展目標(SDGs)一直是雲林縣政府推動各項政策的原則指標，在研擬策略階段就應該納入永續發展的思維加以考量，目的就是為了讓好的政策能夠延續推動，讓雲林的產業經濟發展與生活環境能夠更加永續，在受到氣候變遷的影響，雲林更積極且加速推動各項因應措施，來提升雲林的韌性能力。

▲張麗善在今週刊發行人梁永煌引言下，同新北市副市長劉和然、臺北市副秘書長張溫德與談共享永續、城市對話。

。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善指出，雲林縣已是超高齡縣市，特別成立了地方創生和因應氣候變遷專案辦公室來攜手合作，籌劃相關資源與能量的整合，導入AI智慧科技促使農業轉型，培育及善用人才，吸引青農回流創業，面對各項挑戰，找出最有利的解方。

因應並改善少子女化問題，在今年首次辦理集團婚禮，鼓勵年輕朋友成家立業、結婚生子外，推出「雲林萬寶龍計畫」，2024年起2年內只要在生產前父或母一方設籍雲林滿3個月，前3胎生育津貼3萬元加碼坐月子補助3萬元，每胎可領6萬元。生第4胎起每胎生育津貼補助10萬元、月子補助3萬元，共可領13萬元，推動至今已發出了1億2781萬元。



在強化醫療量能部分，縣府團隊與臺大醫院雲林分院聯手建立「醫消聯防虛實整合系統」。後送醫院時，透過資訊5G系統科技優勢，即時回傳傷者資訊，縮短到院檢傷時間，縣內OHCA到院前存活率已從以往7%提升到21.74%，已經有3倍的成長，成功救回多名嚴重創傷病人。



對於雲林AI智慧科技農業發展，透過地方創生與因應氣候變遷兩專案辦公室的共同合作推動之下，以智慧科技農業和地方創生鍵結，積極發展農、漁、畜牧業數位轉型，推動節能減碳並促進智慧科技發展，以「低碳、負碳農業」與「科技智農」為農業轉型目標，積極輔導農民投入智慧科技創新農業，更省時、省工、省力，吸引青農投入，實踐農業永續淨零。



雲林縣長張麗善強調，雲林縣的資源雖不及六都豐沛，但教育是翻轉雲林的重要契機，在智慧教育的推展不遺餘力。硬體設施自籌4千多萬建置雲林智慧教育中心，發展「人工智慧館」、「未來生活館」、「元宇宙館」、「智慧農業館」、「steam手作館」、「立體創課館」遊學課程，將AI、物聯網等尖端科技導入基礎教育中，成為全縣各級學校推展科技教育的學習基地。這些用心耕耘的教育成果榮獲2023年行政院第6屆政府服務獎「社會關懷服務獎」。



雲林沒有焚化爐，為提升縣內垃圾自主處理能力，持續推動垃圾燃料化的策略，打造「零廢棄資源化系統(ZWS)」及「全移動式垃圾機械分選系統(MMT)」，將家戶垃圾提取適燃性廢棄物轉製成固體再生燃料(SRF)，獲得第六屆政府服務獎「轉廢為能 垃圾全循環」。



張麗善強調，雲林縣府今年拿到了2024 ICF全球TOP7智慧城市，這也是台灣唯一獲得的縣市，未來將持續和縣府團隊以「種樹者」的精神，透過產官學的方式，打造農業觀光科技園區，並將資源積極投入農業智庫、農情資訊、地方創生等方面，讓智能科技充分導入農林漁畜業，用全面E化的方式與聯合國SDGs接軌，打造出民眾與環境共融，「智慧創新」的永續繁榮、能與國際競爭的大縣。

▲張麗善暢談AI新農業，透過地方創生與因應氣候變遷兩專案辦公室的共同合作推動之下，以智慧科技農業和地方創生鍵結，積極發展農、漁、畜牧業數位轉型 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）