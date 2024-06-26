村民抗爭淪工具　麥寮前鄉長蔡長昆保險箱「搜出270萬」成索賄鐵證

▲前麥寮鄉長蔡長昆與前台西鄉長丈夫丁男卻發動村民抗爭，藉此向綠能業者勒索財物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣平均日照達3.51小時，且每單位太陽能板日均發電度數逾3.66度，換算每年發電度數高達1300度，吸引綠能業者進駐設立發電場。前麥寮鄉長蔡長昆與前台西鄉長丈夫丁男卻發動村民抗爭，藉此向綠能業者勒索財物。檢警昨（25）日於蔡住處搜出270萬元，蔡、陳訊後羈押，丁男30萬交保。

雲林地檢署說明，檢察官段可芳指揮彰化縣調查站、中部地區調查組偵辦雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆、台西鄉前鄉長之夫丁文彬涉嫌勒索綠能廠商C公司案件，經蒐證完備後，於昨日執行搜索2處，於蔡長昆住處當場扣得不法所得現金270萬元。

▲前麥寮鄉長蔡長昆保險箱搜出現金，綠色塑膠袋中亦為現金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢警通知蔡長昆、丁文彬及白手套陳男等8人到案說明，訊後認蔡長昆、陳男共同涉有貪污治罪條例第4條第1項第2款之藉勢藉端勒索財物罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上重罪，且有逃亡、勾串、滅證之虞。今（26）日聲請羈押禁見並均獲准；丁文彬經訊後，檢察官任其犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押必要，命其以30萬元具保，並於1個月內繳回其全部之不法所得。

雲林地檢署指出，該案緣起綠能廠商D集團於2020年間開始在雲林縣內設立風機發電，集團旗下C公司負責雲林縣麥寮鄉、台西鄉之陸域風電部分，蔡長昆、陳男及丁文彬等人均明知C公司就風電機組已取得經濟部能源局所核發之施工許可，仍以藉勢、藉端方式對D集團負責人及相關承辦人施以恐嚇，甚至發動村民到施工現場陳抗阻止施工，藉此勒索財物。

雲林地檢署檢察長戴文亮呼籲，綠能建設係國家既定之核心能源政策，若發覺有人以要求賠償、回饋等各種名目進行勒索，雲林地檢署及司法調查機關一定會發動公權力，強力掃蕩、嚴查不法，作為維護法治社會及經濟發展秩序之堅強後盾，也籲請民眾及業者勇於檢舉不法。

▲2020年2月29日村民於後安村編號D03 風機陳情抗議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）