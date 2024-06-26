感謝「郵」你！雲林阿伯連人帶車倒田邊　熱血郵差頂烈陽急扶起

▲雲林郵差協助扶起連人帶車摔倒的阿伯。（圖／翻攝自爆料公社二社臉書社團）



記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林日前有網友目擊阿伯騎車時不慎連人帶車摔入田邊，幸好路過郵差立即上前幫忙扶起，還協助把農產品放回機車內，讓他感嘆「郵你真好」！對此，雲林郵政總局表示，除了局長親自頒發獎金給這名郵差外，也會記嘉獎勉勵。

網友在臉書社團「爆料公社二社」25日PO文指出，中午一名年長阿伯騎車載著農作物，行經北港鎮一處田邊小路時，不慎摔入田邊，所幸當時一名郵差先生路過幫忙扶起老阿伯，而當他看到時，郵差已經把農產品放回車上，並協助阿伯發動機車，所以他就沒再上前，「所以我想說，這位郵差先生，郵你真好。」

文章曝光後引來6千多人按讚，紛紛大讚「郵差大熱天工作已經非常辛苦還可以熱心助人，值得表揚！」、「好人一生平安社會也有溫暖的一面」、「向你跟那位郵差先生敬禮」、「這是最正能量的爆料，希望能好好表揚這樣的稀有的好人好事喔！」

▲郵務士賴威任表示，見阿伯很虛弱難以起身，沒想太多就上前幫忙。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）



郵務士賴威任還原當時情況，大概1點多左右行經華勝路時，見阿伯連同機車倒在路邊，且當時天氣炎熱、阿伯看起來又很虛弱，沒什麼力氣起身，便上前幫忙扶起，賴羞澀表示，他也是第一次遇到，當下並沒想太多。

針對此事，雲林郵政總局副局長陳素燕回應，局長得知後立即頒發獎金給這名郵政士，並表明之後會記嘉獎勉勵，希望將善的、愛的正能量傳播出去。陳也說，雖然這名同仁進局才1年多，但工作很認真，對同事、民眾都很和氣，風評很好。

▲雲林郵局經理徐世英頒發獎金給賴威任勉勵。