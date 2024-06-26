「Fun假遊雲林」　暑期殺體力！271場營隊690梯次活動

▲雲林縣政府暑期策畫多樣主題活動共241場次，地方文化館舍活動共41場次，各級學校11大類別營隊共271營隊690梯次活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

暑假將至，許多家長苦惱如何規劃帶孩子度過暑期，雲林縣政府為此策畫多樣主題活動共241場次，地方文化館舍活動共41場次，各級學校11大類別營隊共271營隊690梯次活動，含括大型戶外活動、營隊及課程、社教館系列活動、藝文展演、電競派對等多元活動，縣長張麗善歡迎全國民眾Fun假遊雲林。

雲林縣長張麗善表示，在縣府文化觀光處及教育處的合作策畫下，推出暑假期間英語、科技、藝文、體育等各式營隊271場690梯次，且透過智慧校園的推播，讓家長可以掌握資訊，親子共同討論選擇理想的營隊；另透過社教館、藝文館等文化場域推出241場主題活動，從山線到海區，從石壁草嶺到雲西海洋音樂季都精彩，爸媽、阿公阿嬤也一起暢遊雲林。

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文化觀光處陳璧君處長表示，2024暑期活動分類以「大型戶外活動」，如雲西海洋音樂季、成龍濕地流動藝術饗宴、雲林電競派對、草嶺石壁森林療癒基地等；「營隊及課程」，如英語育樂營、樂活育樂營、藝文育樂營等。

「社教館系列活動」，如雲林二手玩具屋、他里霧文化園區、斗南文薈館、雲林官邸兒童館；「精彩表演與活動」，如夏至藝術節、雲林表演廳、雲林布袋戲館、虎尾建國眷村、北港家湖廳等等，透過多樣化的活動和豐富的資源，打造出充滿活力與魅力的深度旅遊。





今年暑期文觀處辦理的活動高達92場次，「劍湖山世界主題樂園」祭出命中帶水享499元購票優惠；7/6在斗六膨鼠森林公園舉辦的「2024斗六夏日微醺音樂祭」，此外，預計8月起將串聯雲林文化中心、後庄埤水岸園區、雲林表演廳、雲林創意設計中心、、雲林溪藝術水岸園等紅磚步道，規劃最適合漫步的斗六觀光藝文潮旅大道。

雲中的「虎尾建國眷村」舉辦YCDC市集活動、手作課程、免廢市集；8/16「虎尾中元文化祭」鬼怪踩街嘉年華、狂歡電音之夜等等。再者，今年「2024雲西海洋音樂季」集結沿海鄉鎮文化觀光廊帶活動「四湖三條崙海洋音樂季」、「藝術宅急便」及「成龍濕地流動藝術饗宴」，轉型成為雲林夏季系列品牌，將帶給民眾全新夏日體驗。

教育處長邱孝文表示，雲林縣各級學校辦理271個暑期育樂營隊690梯次活動，及文化社教館舍暑期活動等規劃「夏日樂學」，有英語育樂營30營隊，科技營40營隊，93個體育育樂營以及智慧教育中心與六大科技自造中心辦理夏令營，並透過智慧校園APP系統、摺頁及網站，將多元活潑課程廣為宣傳，鼓勵家長在漫長暑假期間，帶著孩子一同參加，豐富暑假生活。

▲雲林縣政府暑期策畫多樣主題活動共241場次，地方文化館舍活動共41場次，各級學校11大類別營隊共271營隊690梯次活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）