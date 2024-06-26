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土庫國小U11女籃季軍　立委張嘉郡勉勵明年拼U12冠軍

▲立法委員張嘉郡特地前往土庫國小，勉勵小球員繼續努力，期許明年U12拚冠軍，持續為雲林爭光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員張嘉郡特地前往土庫國小，勉勵小球員繼續努力，期許明年U12拚冠軍，持續為雲林爭光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林土庫國小女籃隊今年在第56屆全國少年籃球錦標賽U11拿下季軍，立法委員張嘉郡昨（25）日特地前往土庫國小，勉勵小球員繼續努力，期許明年U12拚冠軍，持續為雲林爭光。張嘉郡表示，土庫國小一直是女籃的全國勁旅，孩子們的拼戰精神令人感動與肯定，團隊精神值得學習，將持續支持基層運動發展。

▲立法委員張嘉郡特地前往土庫國小，勉勵小球員繼續努力，期許明年U12拚冠軍，持續為雲林爭光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員張嘉郡特地前往土庫國小，勉勵小球員繼續努力，期許明年U12拚冠軍，持續為雲林爭光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林鎮南國小、立仁國小、土庫國小是女籃界的常勝軍，今年全國少年籃球錦標賽U12出現雲林內戰，56年來首次由同樣來自雲林的鎮南國小、立仁國小包辦冠亞軍，讓雲林女籃打響名號，有「女籃國手搖籃」之稱的土庫國小，則在U11拿下季軍。

張嘉郡在土庫鎮長陳特凱陪同下前往土庫國小，張嘉郡準備運動背包，送給土庫國小女籃隊的每一位小球員，鼓勵大家明年再接再厲，全力拼一座U12冠軍，為雲林與土庫再添光彩。土庫國小校長關勝周、會長陳呈宗、教練施明谷等人表達感謝，回贈一件1號球衣與全隊簽名球。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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