　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林力推智慧交通　斗六、西螺、斗南增80公共自行車租賃站

▲雲林縣政府今正式宣布在斗六市、虎尾鎮、西螺鎮、斗南鎮新增 80個租賃站點，投入總計700輛智慧自行車、200輛電動輔助自行車營運 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今正式宣布在斗六市、虎尾鎮、西螺鎮、斗南鎮新增 80個租賃站點，投入總計700輛智慧自行車、200輛電動輔助自行車營運 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為實現「2050 淨零排放路徑」打造零碳排放運輸環境，雲林縣政府繼今年農曆年前擴張公共自行車租賃站點外， 今（26）日宣布在斗六市、虎尾鎮、西螺鎮、斗南鎮新增80個租賃站點，投入總計700輛智慧自行車、200輛電動輔助自行車營運。

雲林縣政府交工處說明，雲林縣公共自行車租賃系統自2023年8月3日於斗六市啟用後，車輛週轉率截至5月止自2.4次(日/車)提升至 3.6 次(日/車)，斗六火車站前站每月租借逾6300次；縣政府為因應民眾對公共自行車強烈之使用需求，除了在今年農曆年前增設斗六市、虎尾鎮總計61站營運據點外，今斗六、虎尾增64站，西螺8站、斗南7站、古坑1站共80站。

此外考量與彰化縣及鄰近鄉鎮串接之需求，加碼於西螺鎮及斗南鎮個別試辦8處、7處，斗六市連接重點觀光景點「古坑綠色隧道」之需求，於該處議增設 1處租賃站點；總計本縣境內共有141站公共自行車租賃站點，並提供700輛智慧自行車、200輛電動輔助自行車提供民眾使用，大幅提升斗六市、虎尾鎮、西螺鎮、斗南鎮之交通便利性，滿足縣民通勤、通學及遊憩使用需求。

▲雲林縣政府今正式宣布在斗六市、虎尾鎮、西螺鎮、斗南鎮新增 80個租賃站點，投入總計700輛智慧自行車、200輛電動輔助自行車營運 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今正式宣布在斗六市、虎尾鎮、西螺鎮、斗南鎮新增 80個租賃站點，投入總計700輛智慧自行車、200輛電動輔助自行車營運 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副縣長謝淑亞表示，公共自行車租賃站設置主要以各類型交通節點(火車站、高鐵站、停車場等)、休閒及觀光遊憩場域(體育場館、公園、文化中心等)、住宅及商業區、各級公務單位及各級學校等為評估設置站點，提供鄉親通勤、通學及遊憩使用；設置站位採實體樁與智慧樁搭配站點建置，即使無柱車樁也可以使用電子圍籬區域借還車，有效解決車柱不足問題。

智慧自行車騎乘費用每半小時10元，電動輔助自行車則每半小時20元，營運期間比照其他縣市採用專案補助騎乘，以雲林縣為服務範圍，只要騎乘雲林縣公共自行車前30分鐘，具有完整起站及迄站之租借紀錄皆享租借騎乘補貼前30分鐘10元，如另持本縣TPASS公共運輸定期票，更享不限車種前 30分鐘免費騎乘。

交通工務局長汪令堯表示，民眾可透過手機下載「MOOVO」，使用APP查詢資訊，如站點位置、站點剩餘車輛，讓民眾掌握最新即時資訊，另也支援手機綁定信用卡掃碼借車。今日啟用試辦站點，縣府團隊會持續用在後台檢視使用數據，依據民眾的使用情況做調整，讓未來設站更精準，更多的鄉親能夠受惠於公共自行車租賃，同時也能達到節能減碳的目的。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►感謝「郵」你！雲林阿伯連人帶車倒田邊　熱血郵差頂烈陽急扶起

►傳統稻米新吃法！莿桐農會發表「雲林都知稻」　揭秘優質米知識

►湖山水庫滿水溢流！絲綢瀑布襯托堤壩曲線　水光波動美景曝

►西濱過馬路被撞！女成「人肉陀螺」騰空1圈重摔　驚悚畫面曝

►土庫國小U11女籃季軍　立委張嘉郡勉勵明年拼U12冠軍

ET快訊
快訊／嗆聲出獄第一個砍導師　中捷3刀男遭續押
倒數4天！10項交通違規「將不開放檢舉」　網吵翻：大違停時代
桃園2萬戶停電逾1小時！福安變電所遭雷擊　台電緊急搶修
台中父沒錢...帶8歲女兒走7hrs回南投
獨／光頭槍手正面曝！狂轟招待所18槍　幕後驚藏2大黑幫恩怨
快訊／吊兒郎當不認罪！余天女婿求交保　裁定續押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林力推智慧交通　斗六、西螺、斗南增80公共自行車租賃站

康寧視光國考密集訓練解題 　助學生考取驗光師執照

買房比買車便宜！　花蓮分署法拍有好康...84萬當溫泉套房主人

嘉義婦心臟不適到警所值班台求救　警通報救護陪送醫

嘉義縣員警蕭景元、李政則　連續2期獲警政署好人好事楷模

土庫國小U11女籃季軍　立委張嘉郡勉勵明年拼U12冠軍

熊愛閱讀護照計畫得獎名單出爐　南投偏鄉40人小校人均128本居冠

瓦磘庄集會所修復開工　張麗善：盼成村落聚會溫暖場域

113全國身障運竹市代表隊表現亮眼　高虹安表揚肯定

馬文君向中央爭取76萬　助埔里國中女壘遠征加拿大U16賽事

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

兒主動提外宿嬤家2天　和媽18相送→反悔大哭

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

雲林力推智慧交通　斗六、西螺、斗南增80公共自行車租賃站

康寧視光國考密集訓練解題 　助學生考取驗光師執照

買房比買車便宜！　花蓮分署法拍有好康...84萬當溫泉套房主人

嘉義婦心臟不適到警所值班台求救　警通報救護陪送醫

嘉義縣員警蕭景元、李政則　連續2期獲警政署好人好事楷模

土庫國小U11女籃季軍　立委張嘉郡勉勵明年拼U12冠軍

熊愛閱讀護照計畫得獎名單出爐　南投偏鄉40人小校人均128本居冠

瓦磘庄集會所修復開工　張麗善：盼成村落聚會溫暖場域

113全國身障運竹市代表隊表現亮眼　高虹安表揚肯定

馬文君向中央爭取76萬　助埔里國中女壘遠征加拿大U16賽事

鄰居請吃泡麵...女昏睡遭拉進房性侵！驗出約會強暴丸

夏日消暑專案！到福隆玩水住飯店送沙灘包　時代寓所贈冰品刮刮卡

綠提7理由聲請釋憲　藍喊話大法官：捍衛民主在一念之間

快訊／嗆聲出獄第一個砍導師　中捷3刀男遭法官續押理由曝

糗了！桃園貨車卡涵洞進退不得　警call拖吊車助脫困

IKEA榴槤冰淇淋又來了　今年「3品種都有」讓行家吃好吃滿

騙烏干達留學生當奴工！中州科大副校長慘了　官員接受招待判7年

最低工資首次聯席會　勞動部：討論對3關鍵影響

台中第6家！壽司郎7／2插旗火車站商圈　首周消費滿300元現折40元

大巨蛋、誠品接力24小時營業　鄰近租金飆漲3成

彰化公廁「美女圖」爆紅 里長：廁所就是要清涼

地方熱門新聞

裝設冷氣室外機　未符合職安規定要罰3至30萬元

快訊／台中死亡車禍　1人壓車底不治

餐飲集團嘉義設食材中心　再開全台最大門市

台南市5校1師獲閱讀磐石及推手獎

黃偉哲積極推動公園特色遊戲場

Fun暑假玩工藝！《成為小小工藝師》學習單上線

2024台南管樂藝術季「管樂開麥拉」拍板起跑

台南永康婦友愛心會、安南青商會捐贈復康巴士

台中南屯市場整頓3個月　路霸攤商怕吞罰單不擺了

女大生到壽司店將守宮放盤上　衛生局回應

視障歌手張振華現身虎尾　分享生命歷程

台南官田工廠火警未釀災有賴消防檢查奏功

花蓮分署法拍有好康　84萬當溫泉套房主人

2024桃園蓮花季6/29開幕　送限量紀念品+農遊券

更多熱門

相關新聞

台東縣府推動綠島鄉空氣品質維護區　115年啟動

台東縣府推動綠島鄉空氣品質維護區　115年啟動

近年來，全國各地積極劃設空氣品質維護區並實施移動污染源管制措施，臺東縣政府為配合政策執行並維護臺東的良好空氣品質，持續推動各項提升空氣品質的策略，預計於115年規劃「臺東縣綠島鄉全境空氣品質維護區」實施移動污染源管制措施，主要限制出廠滿5年以上，未完成最近一次排氣定期檢驗合格紀錄的燃油機車進入綠島鄉，以降低島上行駛車輛排放廢氣影響空氣品質。

雲林縣地方型SBIR研發成果展

雲林縣地方型SBIR研發成果展

台東站設太陽光電棚架　台鐵估每年賣電賺百萬元

台東站設太陽光電棚架　台鐵估每年賣電賺百萬元

簡嫚書睽違7年再接agnès b.海洋大使

簡嫚書睽違7年再接agnès b.海洋大使

新北市發錢！符合條件「2100元直接入帳」　每年都有

新北市發錢！符合條件「2100元直接入帳」　每年都有

關鍵字：

雲林縣智慧自行車公共運輸環保綠色運輸

讀者迴響

熱門新聞

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

逛小北百貨！他正在找東西「店員忽然廣播」　驚呆萬人

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

好多人咳嗽！　醫示警「有7症狀」別拖了

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

輪椅男「突伸龍爪」襲胸！正妹YTR公布正面照

快訊／00940開獎！首配0.05元　年化配息率6%

更多

最夯影音

更多

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面