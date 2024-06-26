雲林力推智慧交通　斗六、西螺、斗南增80公共自行車租賃站

▲雲林縣政府今正式宣布在斗六市、虎尾鎮、西螺鎮、斗南鎮新增 80個租賃站點，投入總計700輛智慧自行車、200輛電動輔助自行車營運 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為實現「2050 淨零排放路徑」打造零碳排放運輸環境，雲林縣政府繼今年農曆年前擴張公共自行車租賃站點外， 今（26）日宣布在斗六市、虎尾鎮、西螺鎮、斗南鎮新增80個租賃站點，投入總計700輛智慧自行車、200輛電動輔助自行車營運。

雲林縣政府交工處說明，雲林縣公共自行車租賃系統自2023年8月3日於斗六市啟用後，車輛週轉率截至5月止自2.4次(日/車)提升至 3.6 次(日/車)，斗六火車站前站每月租借逾6300次；縣政府為因應民眾對公共自行車強烈之使用需求，除了在今年農曆年前增設斗六市、虎尾鎮總計61站營運據點外，今斗六、虎尾增64站，西螺8站、斗南7站、古坑1站共80站。

此外考量與彰化縣及鄰近鄉鎮串接之需求，加碼於西螺鎮及斗南鎮個別試辦8處、7處，斗六市連接重點觀光景點「古坑綠色隧道」之需求，於該處議增設 1處租賃站點；總計本縣境內共有141站公共自行車租賃站點，並提供700輛智慧自行車、200輛電動輔助自行車提供民眾使用，大幅提升斗六市、虎尾鎮、西螺鎮、斗南鎮之交通便利性，滿足縣民通勤、通學及遊憩使用需求。

▲雲林縣政府今正式宣布在斗六市、虎尾鎮、西螺鎮、斗南鎮新增 80個租賃站點，投入總計700輛智慧自行車、200輛電動輔助自行車營運 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副縣長謝淑亞表示，公共自行車租賃站設置主要以各類型交通節點(火車站、高鐵站、停車場等)、休閒及觀光遊憩場域(體育場館、公園、文化中心等)、住宅及商業區、各級公務單位及各級學校等為評估設置站點，提供鄉親通勤、通學及遊憩使用；設置站位採實體樁與智慧樁搭配站點建置，即使無柱車樁也可以使用電子圍籬區域借還車，有效解決車柱不足問題。

智慧自行車騎乘費用每半小時10元，電動輔助自行車則每半小時20元，營運期間比照其他縣市採用專案補助騎乘，以雲林縣為服務範圍，只要騎乘雲林縣公共自行車前30分鐘，具有完整起站及迄站之租借紀錄皆享租借騎乘補貼前30分鐘10元，如另持本縣TPASS公共運輸定期票，更享不限車種前 30分鐘免費騎乘。

交通工務局長汪令堯表示，民眾可透過手機下載「MOOVO」，使用APP查詢資訊，如站點位置、站點剩餘車輛，讓民眾掌握最新即時資訊，另也支援手機綁定信用卡掃碼借車。今日啟用試辦站點，縣府團隊會持續用在後台檢視使用數據，依據民眾的使用情況做調整，讓未來設站更精準，更多的鄉親能夠受惠於公共自行車租賃，同時也能達到節能減碳的目的。