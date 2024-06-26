瓦磘庄集會所修復開工　張麗善：盼成村落聚會溫暖場域

▲元長鄉歷史建築「瓦磘庄集會所修復及再利用工程」25日辦理開工典禮，由雲林縣長張麗善主持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣元長鄉歷史建築「瓦磘庄集會所修復及再利用工程」，25日辦理開工典禮，由雲林縣長張麗善主持，張麗善指出，瓦磘庄集會所將「修舊如舊」，不僅延續地方共同的歷史與記憶，並提供村落長輩、居民休憩、聚會與學習場所，成為串連過去現在與未來的溫暖場域。

「元長瓦磘庄集會所」興建於1936年迄今，歷經時代的興替，功能也數度轉變，是地方歷史最重要見證。縣府於2016年登錄為歷史建築，向文化部爭取1393萬7000元經費、縣府配合自籌款597萬3000元，預計明年4月可以完工開放，特別感謝建築物所有權人元長鄉公所、土地所有權人元長鄉農會同意，讓集會所能順利展開修復工程。

▲瓦磘庄集會所修復之後會和社區發展協會、村辦公室結合，讓瓦瑤村民充分利用集會所場域，提供長輩能夠開懷回憶過去地方。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



縣長張麗善表示，縣府自2020年開始積極盤整縣內文化資源，推動縣內歷史建築修復活化計畫，向中央爭取到15件歷史建築修復再利用，去年7月文化部核定補助文資15案、總經費共2億4271萬元。她表示，包括瓦磘庄集會所在內，元長鄉現有3案歷史建築修復活化。

張縣長進一步表示， 瓦磘庄集會所修復之後會和社區發展協會、村辦公室結合，讓瓦瑤村民充分利用集會所場域，提供長輩能夠開懷回憶過去地方，增加社會參與率，延緩老化延緩失智，讓集會所成為一個非常溫暖的地方。

文化觀光處長陳璧君指出，雲林縣政府2020年委託二重梁建築師事務所進行修復及再利用之規劃設計。為符合元長鄉親的殷殷期待，及兼顧文化資產保存真實性的前提下，考量地方民眾使用需求，以再現「元長瓦磘庄集會所」榮景為方向，豐厚在地人文涵養及活絡居民互動，讓元長成為雲林縣的人文寶地。



陳柏宏建築師表示，集會所造型保存昭和時期公共建築慣用之牌樓三段式立面手法，更在造型上暗藏許多巧思，除了傳統比重窗設計外，下框比重窗扇亦秉持三等分分割原則，而整體開窗以入口為中心相互對稱。外牆以天然石洗石子裝飾，以3種不同之洗石子做裝飾，牌樓處以洗石子裝飾造型，以元長在地特產長生果為圖騰，相當雅致。

▲瓦磘庄集會所修復之後會和社區發展協會、村辦公室結合，讓瓦瑤村民充分利用集會所場域，提供長輩能夠開懷回憶過去地方。（圖／記者蔡佩旻翻攝）