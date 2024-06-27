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超思案成國會改革調查首例　陳駿季：應由司法、監察分權處理

▲農業部長陳駿季回應超思案。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部長陳駿季回應超思案。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

在野黨連日緊咬農業部專案進口雞蛋案，成為「國會改革法」生效首起調查事項，將組超思雞蛋案調查小組啟動調查和約談。農業部長陳駿季今（27日）表示，到目前為止還沒被約談過，依照國家的憲法機制，政府單位有任何舞弊情事，應該由檢調、監察、司法單位去調查，強調應該用分權原則處理相關問題。

立法院經濟委員會今邀請農業部長就「農業移工政策改善措施」進行報告並備質詢。陳駿季會前接受媒體聯訪回應超思雞蛋案。

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媒體關切，政府與超思有無簽訂合約？為何跟亮采簽約卻付款給超思？陳駿季表示，畜產會當時採用貨到付款方式，畜產會依照程序，拿到雞蛋、驗收完成後，就依據發票付款。至於亮采公司與超思公司之間的商業關係，農業部以督導角色立場也很關切，所以已經移請檢調單位調查。

針對在野黨質疑，農業部先前聲稱曾跟超思公司簽約？後來有改口是付款買斷並未簽約。陳駿季也澄清，這是外界對於年度資訊的誤解，農業部說有合約的部分，是去年專案雞蛋進口，與超思有簽訂合約，現在立院質詢的部分是2022年的雞蛋進口案，當時是用買斷的方式並未簽約，這也是畜產會和貿易商間的買賣關係，並不是由農業部簽約。

媒體追問超思以一人公司取得標案，採購案是由何人決定？這一人公司的負責人是否有人見過？陳駿季表示，去年採購案由畜產會負責，當時畜產會董事長是林聰賢，但整個採購過程的執行細節，與超思之間的關係，並沒有辦法很明確的確認關連性，相關案件已經移送檢調單位，強調對農業部來說，超思公司就是有能力買到雞蛋，也如期提供雞蛋，至於資本額部分，不是農業部要關切的。

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