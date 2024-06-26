農業部認畜產會進口蛋有疏失　將追回368萬元補助款

▲畜產會辦理專案進口雞蛋案違反採購法規定，農業部將追回368萬元倉儲和運費補助款。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

在野黨連日緊咬農業部專案進口雞蛋案，成為「國會改革法」生效首起調查事項。依據農業部送交立委的行政調查報告，雖然雞蛋屬生鮮農漁產品進口，不適用政府採購法，但冷藏倉儲與運費由農業部全額補助，且中央畜產會未依照採購法辦理。農業部今表示，將向畜產會主動追回50%的補助款，共368.8萬。

農業部表示，針對中央畜產會辦理111年進口雞蛋案，農業部就監督機關立場已於今年3月主動啟動行政調查，調查發現，畜產會經費核銷皆有合法合規原始憑證，採買生鮮雞蛋不適用採購法，但畜產會在「冷藏倉儲租金和運費」未依採購法作業，因此農業部會向畜產會主動追回超過50%的補助款項。

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農業部指出，111年雞蛋緊急調度與產銷調節計畫中冷藏倉儲租金和運費原核定金額共約1460萬元，但實際核銷金額約723萬元，因此會向畜產會追回超過50%補助款項，共368.8萬元。

針對外界質疑「冷鏈倉儲是否存有行政問題」，農業部表示，行政調查報告中指出，根據政府採購法規定，生鮮雞蛋並不適用採購法，但其中冷藏倉儲租金及運費，如未經過採購法程序，畜產會所獲補助不得超過採購金額半數以上，經調查畜產會確有行政疏失，除了追回50%的補助款項外，也已將行政調查報告函請台北地檢署調查。