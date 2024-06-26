搶救蛋價！7月緊急淘汰180萬隻蛋雞　農業部：不限寡產老母雞

▲為搶救蛋價崩盤，農業部啟動蛋雞緊急淘汰計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊惠琪／台北報導

國內雞蛋每日生產過剩逾30萬顆，產地價每斤只剩25.5元，創3年來新低，為搶救蛋價，農業部與中華民國養雞協會緊急啟動「蛋雞緊急淘汰計畫」，7月1日起目標淘汰180萬隻蛋雞，為加速淘汰作業，淘汰對象不限寡產老母雞，淘汰1隻可獲20元補助金，盼從源頭減量穩定蛋價。

農業部長陳駿季日前受訪指出，為穩定夏季雞蛋市場供需，已協調各地蛋雞場進行自主調節，適度淘汰寡產的老母雞。

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但近期蛋價慘跌，仍不見買氣回升，畜牧司副司長李宜謙今表示，正值雞蛋消費淡季，只有把源頭鎖住，不要讓雞蛋一直生出來，才能穩定蛋價，為加速源頭控管，蛋雞緊急淘汰計畫不限寡產老母雞，若雞農覺得經濟效益不好、願意提早淘汰也都歡迎。

李宜謙指出，將從7月1日開始執行，目標1個月淘汰180萬隻蛋雞，只要淘汰達100萬隻以上，就會啟動補助方案，農業部每隻補助15元、養雞協會補助5元，也就是淘汰1隻可獲得20元的補助，先執行1個月評估產銷狀況是否改善，再決定8月是否持續淘汰計畫，也避免一下子屠宰太多，到了年底又缺蛋。

有產業界人士批評，農業部之前為了解決蛋荒，先是大量進口雞蛋，結果因買氣差，放到過期銷毀，後來又大量進口種雞，導致現在蛋雞過量、產蛋過剩，現在又要補助蛋農，大規模淘汰蛋雞，而且不限寡產老母雞，根本是浪費資源、也浪費公帑。