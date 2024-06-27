砸錢補助「蛋雞淘汰」救蛋價　陳駿季嘆情況特殊：消費者少吃蛋了

▲農業部長陳駿季回應蛋價崩盤。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內雞蛋生產過剩，產地價每斤只剩25.5元，為搶救蛋價崩盤，農業部啟動蛋雞緊急淘汰計畫，7月將淘汰180萬隻蛋雞，而且不限寡產老母雞，引發產業界批評。農業部長陳駿季今回應，消費者從去年開始變得少吃蛋了，導致雞蛋產量過剩，為了確保雞蛋供應鏈穩定，提供誘因鼓勵蛋農加速淘汰生產效率差的蛋雞。

立法院經濟委員會今邀請農業部長就「農業移工政策改善措施」進行報告並備質詢。陳駿季會前接受媒體聯訪。

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為搶救蛋價，農業部與中華民國養雞協會緊急啟動「蛋雞緊急淘汰計畫」，7月1日起將淘汰180萬隻蛋雞，為加速淘汰作業，淘汰對象不限寡產老母雞，淘汰1隻可獲20元補助金，引發產業界批評，去年大量進口種雞，導致現在蛋雞過量、產蛋過剩，現在又要大撒幣補助淘汰蛋雞，根本是浪費資源、也浪費公帑。

陳駿季表示，以往暑假就是雞蛋消費的淡季，但今年情況特殊，受到去年進口雞蛋風波、以及近期蛋價調降，後端市場卻沒有明顯降價，從農業部內部數據觀察，消費者變得少吃蛋了。他也再次喊話，希望消費者多吃蛋、消費端售價也適度調降。

陳駿季指出，針對雞蛋產銷與價格，農業部尊重市場機制，農業部要做的是確保雞蛋供應鏈穩定，目前雞蛋生產過剩，為了強化蛋雞淘汰，因而提供誘因，鼓勵蛋農加速淘汰作業，除了寡產的老母雞外，也淘汰更多生產效率差的蛋雞。