氣象署發布「橙燈高溫特報」　桃園市啟動跨局處應變機制

▲交通部氣象署今天發布橙燈高溫特報，桃園市長張善政指示各局處啟動應變機制防範，以降低高溫可能帶來危害。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對交通部中央氣象署今（25）日發布橙燈高溫特報，有連續出現36度高溫機率，請注意防範。桃園市長張善政指示因應高溫特報，包括環保局、勞動局、社會局、農業局、教育局、消防局、都發局、民政局與各區公所同步啟動應變機制，以降低高溫可能帶來危害，衛生局並提供相關衛教資訊，提醒市民避免熱傷害。

環保局指出，環境管理處運用回收處理水於主幹道路進行灑水降溫，為避免高溫影響環境衛生，將視情況適時進行環境消毒作業。此外，已通知各區中隊確實向清潔隊員宣導，值勤時應預防高溫危害及熱傷害發生。

勞動局針對高溫環境易造成職業災害案件發生，已透過營造業職安區域聯防群組及本府安全伙伴聯繫介面發布宣導，提醒所有工作者，應注意熱危害應變措施及留意健康狀況，避免因高溫造成傷害，並責令工地加強人員管制。

社會局亦針對獨居長者啟動關懷服務，加強宣導防範高溫等因應措施，提醒室內應維持良好通風，避免過於悶熱，在外活動期間，應多補充水分與電解質，盡量避免高溫環境下曝曬。並請獨老服務相關單位人員及里長若發現轄內獨居老人所處環境有造成熱傷害（中暑）之虞時，應告知長輩鄰近有空調之避暑場所資訊。

此外，社會局亦針對遊民個案，提醒及早預防熱傷害準備，並發放提供飲用水、帽子、扇子等避暑物品；運用行動沐浴車及於南北區外展服務中心提供免費盥洗服務，並提供附近公共場所及對抗熱傷害的資訊，減少高溫衝擊。機構住民部分，已請各兒少、身障及老福機構，加強補充水分等抗熱宣導。

農業局已發布預防高溫傷害圖卡及宣導訊息至農漁民團體，包含青農、產銷班、養殖業者、農漁會及畜產協會等群組，也宣導捕蜂捉蛇大隊外勤注意高溫危害；動物保護園區動物舍已增加冷氣及風扇運作，降低舍內溫度，並避免於高溫時段進行戶外遛放作業。另外，「桃園蓮花季」將於本週末（29）日登場，提醒遊客注意高溫並多補充水分，以避免熱傷害。

教育局強調，已提醒各校教職員工及學生充分補充水分及電解質、穿著涼爽透氣衣物，避免於上午10時至下午2時進行戶外活動。請各校視校園場域及學生身體情形等條件，安排適當活動及場所，加強關懷學生防曬、飲水及健康情形，留意教室及活動場域通風，建立校園熱傷害緊急處置標準流程。