憂國土計畫法未考量法律爭議　張善政呼籲：政院層級協調

▲桃園市長張善政昨天出席行政院會，針對國土計劃制度現行草案認為有諸多不完備之處，呼籲應由中央提升至院會層級協商。（圖／桃市新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政昨（21）日至行政院出席行政院會，針對國土計畫制度現行草案有諸多不完備，其目的事業法令競合之處，呼籲中應將國土計畫提升至行政院會層級進行協商，可由國發會或政務委員主責協調，以啟動完整法規修法；張善政冶在臉書上表示，此舉不僅保障民眾權益，對於全國旗艦型產業發展土地區位規劃可更臻明確，快速滿足產業投資需求。

張善政昨天在行政院會中提及，明年要實施的國土計畫法，地方政府正全力配合內政部期程，但也呼籲中央必須考量各部會相關法令的競合問題，例如農業部所管轄的農發條例或是森林法都需要相對應的修訂。尤其農民相當關心，國土計畫除國土保育議題外，也應重視農業均衡使用及產業多元發展，農業部迄今未明確說明農1和農2於未來投入農政資源的不同之處，未來對農民使用農地的影響非常的大，也是目前嚴重受到民眾反彈的部分。經初步估算，桃園受到影響的農地面積將近200公頃，標準變化非常大，農民也非常難接受。

▲桃園市長張善政臉書上重申，國土計劃制度應提升至院會層級協商。（圖／翻攝自張善政臉書）

張善政在臉書上表示，國土計畫的推動不應該只是單一部會的事，各單位法律競合的情況正在發生，衍伸的問題實在不容忽視。國土計畫法預計明年上路，市府積極配合中央期程，然而在前置作業的過程中，我們面臨到許多困難。出席行政院會時曾建請中央將推動層級提升至政院，協調各部會做出相應的調整，降低對人民的衝擊。

以農業部為例，農民非常關心現行的非都農地，在國土計畫法實施後，權益是否受損？若是目前的一般農業區土地，將來會變成「農一」的特優農地，在使用上將會有很大的限制，這讓農民非常難以接受。

再以產業用地為例，經濟部的工業區、國科會的龍潭科學園區，還有未來的桃竹苗大矽谷計畫都需要產業用地，中央與地方需要深入討論未來的用地規劃，一旦國土計畫法將土地劃分，將來所需的產業用地來源都會成為問題，嚴重影響地方產業的發展，當急需用地的需求無法解決，產業恐怕只能外移。

張善政強調，國土計畫法是國家發展的百年大計，牽涉層面極廣，不應該貿然上路，期待由行政院跨部會協調，把相關法規的配套一併修訂，並且與現行的區域計畫法對接，才不會讓地方政府無所適從、讓民眾無法適應。