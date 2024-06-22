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社會 社會焦點 保障人權

快訊／桃園大溪市場氣爆釀2傷　攤販父子檔手腳灼傷...緊急送醫

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區民生路傳統市場今（22）日上午9時許發生瓦斯氣爆意外，大溪警方與消防人員到場處理，氣爆現場攤商上簡姓父子手腳等處受到灼傷，現場沒有明顯火勢，警方派遣警力到場警戒與管制，救護人員為2人包紮後送往國軍桃園總醫院救治，至於氣爆原因正由消防局火調科鑑識人員調查釐清。

▲桃園市大溪區民生路傳統市場今天上午發生瓦斯氣爆，造成簡姓父子攤商手腳受到灼傷，消防救護人員現場包紮後送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區民生路傳統市場今天上午發生瓦斯氣爆，造成簡姓父子攤商手腳受到灼傷，消防救護人員現場包紮後送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區民生路傳統市場今天上午發生瓦斯氣爆，警消現場處理（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區民生路傳統市場今天上午發生瓦斯氣爆，警消現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方指出，氣爆現場在大溪區民生路傳統市場攤商內，氣爆發生於上午9時28分，大溪分局南雅派出所接獲報案後立即派遣警力到現場警戒管制，並由消防隊進行救護，63歲與34歲簡姓父子手腳等處受到灼傷。

▲桃園市大溪區民生路傳統市場今天上午發生瓦斯氣爆，警消到場處理（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園市大溪區民生路傳統市場今天上午發生瓦斯氣爆，警消到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪消防分隊表示，消防局勤務指揮揮中心派出2輛消防車、2輛救護車與10名消防救護人員到場處理，現場無危險物品，燃燒一樓鐵皮外攤販物品，燃燒面積約5平方公尺，火勢則由民眾自行撲滅。現場受傷的2名簡姓男子意識均清醒，經救護人員包紮後已分別由八德分隊與大溪分隊救護車送往國軍桃園總醫院進行預防性治療，至於起火原因須由火調科人員鑑識調查釐清。

大溪警方呼籲，民眾使用瓦斯時若有聞到瓦斯味或是疑似有瓦斯外洩的情形，切勿使用火源，應立即通知110或119報案專線，以避免發生嚴重危害。 

▲桃園市大溪區民生路傳統市場今天上午發生瓦斯氣爆，警消現場處理（圖／記者沈繼昌翻攝）

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