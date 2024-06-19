中壢臨時車站行人+交通環境將升級　張善政：改善城市風貌

▲桃園市長張善政針對中壢臨時車站啟用時表示，市府團隊將持續推動各項舊市區環境與交通環境動線，以改善城市風貌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中壢臨時車站已於6月16日啟用，桃園市長張善政今（19）日主持市政會議時指出，中壢車站功成身退，中壢臨時車站正式啟用，將待2031年中壢車站地下化工程完工後將邁向下個階段，市府團隊將推動各項舊市區環境改善工程，改善中壢的城市風貌，此外，也將改善舊站附近交通路線，以解決交通壅塞情況。

張善政表示，中壢車站使用已逾50年，周邊已發展成為中壢最繁忙區域，目前中壢車站平均日運量為4.7萬，是台灣環島鐵路第三大站，為因應車站改建工程，市府交通局、警察局會同交通部鐵道局、台鐵公司、客運業者共同研商中壢臨時車站周邊交通動線規劃；相關因應措施包括有調整接送區、劃設單行道、變更公車站牌等，近期交通局與警察局將持續注意臨時站周邊交通狀況，並視民眾需求調整周邊設施，協助民眾熟悉新的交通動線，以確保車站周邊交通順暢。

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▲台鐵中壢臨時車站已於6月16日啟用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政認為，為推動符合行人安全、市民需求建設是市府團隊重要施政目標，過去中壢車站前中和路未設置實體人行道，這次配合臨時車站啟用，鐵道局與市府共同規劃打造實體人行道，以提升行人用路環境。此外，中壢車站曾是全國YouBike租借率最高一站，市府將於車站西側增設第二個YouBike站點，隨著新站點完工，中壢車站東、西兩側都將設有站點，以助紓解目前YouBike供不應求，並滿足市民通勤通學需求。

張善政也針對中壢新明市場改善案提出說明，市府委請副市長明鉅主持專案會議研商新明市場周邊環境改善議題，將於6月26日召開第3次會議，現階段已實施多項前置作業，包括道路交通安全改善、分隔島增設反光標誌、路樹修剪等，另將配合中秋節與2025台灣燈會，增設花燈美化措施，透過整體環境改善工程陸續到位，將為新明市場帶來新風貌。